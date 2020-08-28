《窩輪豪情－梁業豪》期指１６３╱０７４－４４６╱５２７間上落

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、

醫療保健業與非必須性消費業。此外，恆生綜合大型指數成分股中，超短線投機價值最高的股票

現為小米（０１８１０）、海底撈（０６８６２）與藥明生物（０２２６９），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選中移動（００９４１）、中國燃氣（００３８４）與昆侖能源（００１３５）。

今早（２８日）港股雖略為高開，國企股與科技股於８月份期貨，期權到期日呈現沽壓，

現時四大指數均處於偏低水平，幅度以０﹒３４６％的紅籌指數最小，科技指數的３﹒０６１％

最大。９月份恆指期貨小時圖上呈現陽燭，顯示好友於低位開始嘗試反攻，代表２５１６３

╱２５０７４關口有不俗的即市支持，即市阻力方面，現應先看２５４４６╱２５５２７。估計

好淡雙方會於橫行區內反覆上落至下周一（３１日）收市，大家應細心觀察期間各種焦點股的強

弱勢變化。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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