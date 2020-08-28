《談國論企－黎偉成》中國採國際會計準則該有合理保留

《談國論企》美國證監部門最近頻頻施壓，力爭加大對來自中國各種各類資本的在紐約上市

公司（簡稱中概股）審核權利，使中概股進一步靠攏國際會計準測或具相對高度專業性的美國會

計準則，加強融入國際金融經濟社會，基本可以接受。但若干中概股與若干美資股的生產和經營

同樣與政府有密切關係，故有需要在資料上有國家安全考慮，堅持編輯部分資訊，屬於國際慣例

，美方又不能強人所難，否則反過來會難為自己。

特朗普因無心無力抗新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９而於美國大選前無恥地卸責予中國，並對

華進行全方位的攬炒，間接甚至直接的影響美國各個政府部門和相關組織採取相應的政策和措施

的配合，由是美國證監會最近加大審核中資概念股的會計內容和資料，並威脅若未能取得相關資

料，會將在美上市的相關的中概股除牌，雖為狼子之心，但中國可以考慮趁此加強會計準則進一

步甚或完全與國際接軌，當然有序而為之。

我之見為：（一）在美國上市的中概股的財務報表，與在港上市同樣是採取國際會計準則，

但亦保留中國會計準則，因有部分公司集團擁有相當敏感的資料，而相關資料即業務，與國家有

十分密切的聯繫，故中國證監會中證監本月較早時向美國證監會轄下有關部提出建議，允許美國

選擇任何一家國有企業進行審計試點，但中方會因應國家安全考慮，堅持編輯部分資訊，強調屬

於國際慣例。

此說甚是，因任何大企業特別是科企，都會或多或少的與其資本起源、註冊和經營所在地的

政府，有十分密切的業務關係，尤其是中概股中有國企，公司資料當然十分敏感，就等如洛歇為

美軍研發和生產戰機，假設在上海上市，會不會公之於中國證監？

由是副主席方星海表示，配合美國監管機構對部分最敏感的公司進行審計，雙方應直接對話

，以解決多年的爭端。乃實事實話。

但（二）中國當然需要進一步改革會計準則，理由是此舉可以更加深切地融入國際經濟社會

，重要的是要（Ｉ）制定一個確切可行的時間表，在適應和適合中國的現實和環境底下逐步有序

為之，和（ＩＩ）中國可以就與國家安全有關的敏感資料，作出保密，故相關企業當可作出申明

，和要求不受審查之列。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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