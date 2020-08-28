《異動股》ＡＴＭＸ偏軟惟小米獨揚升１％，美團領跌逾３％

《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股納指走低，而生科技指數成份股亦普挫，ＡＴＭＸ今

早普遍跟隨，美團（０３６９０）於昨日破頂見２７３元後，今日回吐跌３﹒０３％，報２６２

﹒８元，盤中低見２６１﹒２元；成交約３３７萬股，涉資８﹒９４億元。

ＡＴＭＸ中惟小米（０１８１０）獨揚，今造三連陽累計升幅１９﹒４８％，現升１﹒４１

％，報２１﹒６５元，盤中高見２２元挑戰頂位２２﹒２元。

現時，恆生指數報２５４０４，升１２３點或升０﹒４９％，主板成交１７０﹒３１億元。

國企指數報１０２３３，升３１點或升０﹒３１％。恆生科技指數報７４５７，跌８３點或跌１

﹒１０％。

即月期指新報２５３７７，升１６６點，低水２８點。即月國指期貨報１０２３０，升４２

點，低水４點。

上證綜合指數報３３５５，升５點或升０﹒１６％，成交５５６﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１３５３４，跌不足１點或跌０﹒００％，成交８９３﹒３９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團點評（０３６９０） ２６２﹒８元 跌３﹒０３％

阿里巴巴（０９９８８） ２７６﹒６元 跌１﹒４３％

騰訊控股（００７００） ５５２﹒０元 跌１﹒０８％

小米集團（０１８１０） ２１﹒６５元 升１﹒４１％

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（ｊｃ）

