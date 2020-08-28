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即市新聞

28/08/2020 09:45

《異動股》ＡＴＭＸ偏軟惟小米獨揚升１％，美團領跌逾３％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股納指走低，而生科技指數成份股亦普挫，ＡＴＭＸ今
早普遍跟隨，美團（０３６９０）於昨日破頂見２７３元後，今日回吐跌３﹒０３％，報２６２
﹒８元，盤中低見２６１﹒２元；成交約３３７萬股，涉資８﹒９４億元。
　　ＡＴＭＸ中惟小米（０１８１０）獨揚，今造三連陽累計升幅１９﹒４８％，現升１﹒４１
％，報２１﹒６５元，盤中高見２２元挑戰頂位２２﹒２元。
　　現時，恆生指數報２５４０４，升１２３點或升０﹒４９％，主板成交１７０﹒３１億元。
國企指數報１０２３３，升３１點或升０﹒３１％。恆生科技指數報７４５７，跌８３點或跌１
﹒１０％。
　　即月期指新報２５３７７，升１６６點，低水２８點。即月國指期貨報１０２３０，升４２
點，低水４點。
　　上證綜合指數報３３５５，升５點或升０﹒１６％，成交５５６﹒５８億元人民幣。
　　深證成份指數報１３５３４，跌不足１點或跌０﹒００％，成交８９３﹒３９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團點評（０３６９０）　　　２６２﹒８元　　　跌３﹒０３％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２７６﹒６元　　　跌１﹒４３％
　　騰訊控股（００７００）　　　５５２﹒０元　　　跌１﹒０８％
　　小米集團（０１８１０）　　　２１﹒６５元　　　升１﹒４１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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