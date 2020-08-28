《異動股》南方恒生科技ＥＴＦ大幅高開２０元，現升幅收窄至１％

《經濟通通訊社２８日專訊》南方恆生科技指數ＥＴＦ（０３０３３）現價升１﹒４９％，
報７﹒６１５元；成交約５７８０萬股，涉資４﹒６７億元。
南方東英資產管理宣布，南方東英恆生科技指數ＥＴＦ（南方恆生科技）將在港交所上市，
將於今日開始交易。南方恆生科技追蹤新近推出的恆生科技指數，為全球投資者能夠抓住快速增
長的科技板塊和在越來越多在香港上市的科技公司帶來的投資機會。
南方東英恆生科技指數ＥＴＦ的上市起始價格約為７﹒５元，每手交易為２００股，管理費
為０﹒９９％。
值得關注的是，該ＥＴＦ於競價時段高開至２０元，較上市起始價７﹒５元高出１﹒６７倍
，隨後價格回落，現升幅收窄至約１％。
現時，恆生指數報２５４３２點，升１５１點或升０﹒６０％，主板成交２９３﹒９９億元
。國企指數報１０２３６點，升３４點或升０﹒３４％。恆生科技指數報
７５１４，跌２５點或跌０﹒３４％。
上證綜合指數報３３６１點，升１１點或升０﹒３４％，成交９６２﹒６８億元人民幣。
深證成份指數報１３５７７點，升４２點或升０﹒３１％，成交１５２３﹒３８億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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南方恆生科技（０３０３３） ７﹒６１５元 升１﹒４９％
盈富基金（０２８００） ２６﹒１４０元 升０﹒６９％
安碩亞洲新興（０２８０２） ６３﹒１００元 升４﹒９９％
安碩Ａ５０（０２８２３） １７﹒０９０元 升０﹒９５％
ＳＰＤＲ大中華（０３０７３）４８﹒３００元 升０﹒２１％
恆生中國企業（８２８２８） ９３﹒３６０元 升０﹒３９％
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