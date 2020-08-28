  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/08/2020 10:06

《異動股》南方恒生科技ＥＴＦ大幅高開２０元，現升幅收窄至１％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》南方恆生科技指數ＥＴＦ（０３０３３）現價升１﹒４９％，
報７﹒６１５元；成交約５７８０萬股，涉資４﹒６７億元。
　　南方東英資產管理宣布，南方東英恆生科技指數ＥＴＦ（南方恆生科技）將在港交所上市，
將於今日開始交易。南方恆生科技追蹤新近推出的恆生科技指數，為全球投資者能夠抓住快速增
長的科技板塊和在越來越多在香港上市的科技公司帶來的投資機會。
　　南方東英恆生科技指數ＥＴＦ的上市起始價格約為７﹒５元，每手交易為２００股，管理費
為０﹒９９％。
　　值得關注的是，該ＥＴＦ於競價時段高開至２０元，較上市起始價７﹒５元高出１﹒６７倍
，隨後價格回落，現升幅收窄至約１％。
　　現時，恆生指數報２５４３２點，升１５１點或升０﹒６０％，主板成交２９３﹒９９億元
。國企指數報１０２３６點，升３４點或升０﹒３４％。恆生科技指數報
７５１４，跌２５點或跌０﹒３４％。
　　上證綜合指數報３３６１點，升１１點或升０﹒３４％，成交９６２﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１３５７７點，升４２點或升０﹒３１％，成交１５２３﹒３８億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　南方恆生科技（０３０３３）　　７﹒６１５元　　　升１﹒４９％
　　盈富基金（０２８００）　　　２６﹒１４０元　　　升０﹒６９％
　　安碩亞洲新興（０２８０２）　６３﹒１００元　　　升４﹒９９％
　　安碩Ａ５０（０２８２３）　　１７﹒０９０元　　　升０﹒９５％
　　ＳＰＤＲ大中華（０３０７３）４８﹒３００元　　　升０﹒２１％
　　恆生中國企業（８２８２８）　９３﹒３６０元　　　升０﹒３９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道28/08/2020
【新iBond】重推遇著通縮　仲抽唔抽？一文睇清歷年派息
財經熱話28/08/2020
「研產銷」全面發力　恒馳VS特斯拉進入倒計時
財經熱話27/08/2020
數碼港推出「敢創抗疫」平台　與社群初創攜手抗疫
中國故事27/08/2020
《神州經脈》工業企業利潤增速兩年高　南海局勢升溫A場成交急縮
FOCUS27/08/2020
【FOCUS】全民測試眾志成城　讓香港盡早復常!
財經熱話27/08/2020
【小米得勢】小米績佳半日飆13%　單月進帳四成六跑贏美團
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金