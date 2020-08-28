【高追中伏】南方恒生科技高收１％報７﹒６１５元，成交冠ＥＴＦ

《經濟通通訊社２８日專訊》追蹤恆生科技指數ＥＴＦ－－南方恆生科技（０３０３３）今

日首掛，最終收報７﹒６１５元，較發行價７﹒５元高出１﹒５３％，日內高低波幅高達１２﹒

４３５元，成交超盈富基金（０２８００）冠絕ＥＴＦ。

南方恆生科技今早競價時段曾高見逾３０元的「離地價」，隨後開報２０元，暫為日內最高

位，較發行價大幅高出１﹒６７倍；甫開後第１２秒曾低見１５元，隨後已急速反彈至１７至１

９元水平。不過，在第４９秒後，已由１６元急轉直下，並於９時５９分２１秒創下全日最低位

－－７﹒５６５元。

下午尾市隨大市反覆向下，午後最低見過７﹒５９元，略高早市低位高出０﹒０２５元，收

市則報７﹒６１５元，較發行價７﹒５元高出１﹒５３％，並較發行商南方資產管理官網上實時

估計每基金單位資產淨值７﹒５７９元溢價０﹒４７％；對比科技指數收報７５８０，升４０點

或升０﹒５３％，而科技指數上日（２７日）收市位為７５４０點。

南方恆生科技全日成交約３﹒８２億股，涉資３０﹒４５億元，冠絕一眾ＥＴＦ；排第二位

的為盈富基金，成交約９７６３萬股，涉資２５﹒６２億元。

據經濟通報價系統顯示，南方恆生科技全日錄１﹒７６４億元淨主動買入，惟大戶買沽比率

僅２５：７５，反映淡友大戶已控制大局。

南方恆生科技ＥＴＦ由南方東英資產管理發行，發行價為約７﹒５元，每手交易單位２００

股，入場費約１５００元，管理費０﹒９９％。

值得留意的是，恆生投資管理將於下周五（４日）推出恆生科技指數ＥＴＦ

（０３０３２），入場費與「３０３３」相若，料為１４００元，每手交易單位２００個，相當

於每基金單位價格約７元；而管理費則較「３０３３」低，僅０﹒５５％，相信與其發行商為恆

生指數公司系內公司有關。



表列南方恆生科技（０３０３３）、恆生科技指數ＥＴＦ（０３０３２）比較：



股份（代號） 管理費（每年） 追蹤偏離度

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南方恆生科技 （０３０３３） ０﹒９９％ １﹒２８％

恆生科技指數ＥＴＦ（０３０３２） ０﹒５５％ ０﹒９４％

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