匯豐友邦蒙牛領升，港股午後升幅擴至逾４００點，現報２５６８３

《經濟通通訊社２８日專訊》港股今日反彈，高開４９點報２５３３０，一度轉跌２２點，

但低位有買盤吸納，大市掉頭回升，中午收報２５５００點，升２１８點。Ａ股午後升幅擴大，

加上金融股發力，匯控（００００５）飆近３％；友邦（０１２９９）更抽升近半成；合共貢獻

大市近２００點。大市午後更加愈升愈多，升穿上午高位，暫時見最多升４６８點報２５７４９

。現時，恆生指數報２５６８３，升４０２點或升１﹒５９％，主板成交１２６２﹒８２億元。

國企指數報１０３０１，升９９點或升０﹒９８％。

Ａ股午後升幅擴大，上證綜合指數報３４０３，升５３點或升１﹒５８％，成交

３５４４﹒６９億元人民幣。深證成份指數報１３８４５，升３１０點或升２﹒２９％，成交

５３１１﹒１５億元人民幣。

重磅股方面，匯控升２﹒７０％，報３４﹒２０元；友邦升４﹒９％，報８１﹒３元；騰訊

（００７００）跌１﹒７％，報５４８﹒５元；港交所（００３８８）升１﹒１１％，報

３８３﹒６元；中移動（００９４１）升０﹒８９％，報５６﹒４５元；建行（００９３９）升

０﹒７％，報５﹒７２元。蒙牛乳業（０２３１９）升１２﹒３９％，報３９﹒９元；繼續是表

現最好藍籌。

南方恆生科技ＥＴＦ（０３０３３）今日登場，最新報７﹒７２５元；成交約３﹒３９億股

，涉資２７﹒１８億元。



表列十大升幅成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

蒙牛乳業（０２３１９） ４０﹒００元 升１２﹒６８％

友邦保險（０１２９９） ８１﹒３０元 升 ４﹒９０％

創科實業（００６６９） １０１﹒６０元 升 ３﹒８３％

金沙中國（０１９２８） ３４﹒５５元 升 ３﹒７５％

恆生銀行（０００１１） １２４﹒３０元 升 ３﹒５８％



萬洲國際（００２８８） ６﹒８７元 升 ３﹒１５％

匯豐控股（００００５） ３４﹒２０元 升 ２﹒７０％

申洲國際（０２３１３） １２９﹒００元 升 ２﹒７１％

中信股份（００２６７） ７﹒４９元 升 ２﹒６０％

恆隆地產（００１０１） ２２﹒２５元 升 ２﹒５３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

