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28/08/2020 14:50

匯豐友邦蒙牛領升，港股午後升幅擴至逾４００點，現報２５６８３

　　《經濟通通訊社２８日專訊》港股今日反彈，高開４９點報２５３３０，一度轉跌２２點，
但低位有買盤吸納，大市掉頭回升，中午收報２５５００點，升２１８點。Ａ股午後升幅擴大，
加上金融股發力，匯控（００００５）飆近３％；友邦（０１２９９）更抽升近半成；合共貢獻
大市近２００點。大市午後更加愈升愈多，升穿上午高位，暫時見最多升４６８點報２５７４９
。現時，恆生指數報２５６８３，升４０２點或升１﹒５９％，主板成交１２６２﹒８２億元。
國企指數報１０３０１，升９９點或升０﹒９８％。
　　Ａ股午後升幅擴大，上證綜合指數報３４０３，升５３點或升１﹒５８％，成交
３５４４﹒６９億元人民幣。深證成份指數報１３８４５，升３１０點或升２﹒２９％，成交
５３１１﹒１５億元人民幣。
　　重磅股方面，匯控升２﹒７０％，報３４﹒２０元；友邦升４﹒９％，報８１﹒３元；騰訊
（００７００）跌１﹒７％，報５４８﹒５元；港交所（００３８８）升１﹒１１％，報
３８３﹒６元；中移動（００９４１）升０﹒８９％，報５６﹒４５元；建行（００９３９）升
０﹒７％，報５﹒７２元。蒙牛乳業（０２３１９）升１２﹒３９％，報３９﹒９元；繼續是表
現最好藍籌。
　　南方恆生科技ＥＴＦ（０３０３３）今日登場，最新報７﹒７２５元；成交約３﹒３９億股
，涉資２７﹒１８億元。　

　　表列十大升幅成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　　４０﹒００元　　升１２﹒６８％
　　友邦保險（０１２９９）　　　８１﹒３０元　　升　４﹒９０％
　　創科實業（００６６９）　　１０１﹒６０元　　升　３﹒８３％
　　金沙中國（０１９２８）　　　３４﹒５５元　　升　３﹒７５％
　　恆生銀行（０００１１）　　１２４﹒３０元　　升　３﹒５８％

　　萬洲國際（００２８８）　　　　６﹒８７元　　升　３﹒１５％
　　匯豐控股（００００５）　　　３４﹒２０元　　升　２﹒７０％
　　申洲國際（０２３１３）　　１２９﹒００元　　升　２﹒７１％
　　中信股份（００２６７）　　　　７﹒４９元　　升　２﹒６０％
　　恆隆地產（００１０１）　　　２２﹒２５元　　升　２﹒５３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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