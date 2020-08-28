《午市前瞻》港股短期仍為中美磨心，料短期二萬六見阻力

《經濟通通訊社２８日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾公布政策新框架，容許通脹超標一段時

間，加上最新失業數字回落，隔晚美股個別走。港股今日為期指結算日，昨日挫２１０點後，今

早高開４９點，報２５３３０，甫開曾倒跌２２點，報２５２５８半日低，之後隨Ａ股掉頭回升

，加上金融股回勇，大市曾飆２８４點，見２５５６５點。最終港股半日收報２５５００，升２

１８點或升０﹒８７％，主板成交８１９﹒６９億元。國企指數報１０２２７，升２５點或升０

﹒２５％。２５４１６，跌１３５點或跌０﹒５３％。恆生科技指數報７６３７，升９６點或升

１﹒２７％。

內地股市半日反覆上揚。上證綜合指數報３３６７，升１６點或升０﹒５１％，成交１９９

８﹒４０億元人民幣。深證成份指數報１３６７２，升１３７點或升１﹒０１％，成交３１７４

﹒７０億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）升０﹒５８％，報３８１﹒６元；友邦保險（０１２９

９）升３﹒２９％，報８０﹒０５元；日內公布中期業績的建行（００９３９）無升跌，報５﹒

６８元；中移動（００９４１）升０﹒３６％，報５６﹒１５元。蒙牛（０２３１９）業績後獲

多家大行升目標，股價創新高，半日飆１０﹒７％，為表現最好藍籌。



＊ＡＴＭＸ小米獨升，科技ＥＴＦ開市２０元變８元＊



科指創新高續跑贏大市，不過ＡＴＭＸ四股只有小米跑出，小米（０１８１０）績後續獲資

金追捧，高見２３﹒８５元創新高，半日仍飆升９﹒３７％，報２３﹒３５元；騰訊（００７０

０）跌２﹒０６％，報５４６﹒５元；阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒４３％，報２７６﹒６元

；美團（０３６９０）軟０﹒３％，報２７０﹒２元。網龍（００７７７）公布截至今年６月３

０日止之中期業績，公司中期純利跌２０﹒１％至３﹒４億元人民幣，派息２４港仙，消息拖累

股價半日瀉１５﹒４６％，報２１﹒０５元；京東集團（０９６１８）跌２﹒１５％，報３０９

﹒８元；舜宇光學（０２３８２）跌０﹒３４％，報１１８﹒６元。

另外，首隻恆生科技指數ＥＴＦ南方東英科指（０３３０３）今日登場，開報２０元，成交

１１８２萬元，但持續交易時段一開始，即轉回約８元水平；中午收報７﹒８元，成交約２﹒５

０億股，涉資２０﹒２４億元。

美國聯儲局表示，將尋求實現平均通脹率為２％的目標，在一段時間內以高通脹率抵消通脹

低於２％的時期，消息提振美債孳息率走高，本地銀行股亦普偏上揚。匯控（００００５）升１

﹒９５％，報３３﹒９５元；恆生銀行（０００１１）升２﹒９２％，報１２３﹒５元；東亞（

０００２３）升０﹒８％，報１７﹒５４元；中銀香港（０２３８８）升０﹒４５％，報２２﹒

２５元。

南海局勢持續緊張，刺激軍工股連日受資金支持。中船防務（００３１７）升４﹒０５％，

報９﹒２４元；中國航天萬源（０１１８５）升０﹒７％，報０﹒１４３元；航天控股（０００

３１）升１﹒０４％，報０﹒４８５元。惟中航科工（０２３５７）跌０﹒８２％，報４﹒８２

元。



＊再放寬社交距離措施，本港地產股及餐飲股有追捧＊



信德集團（００２４２）中期收益２１﹒４１億元，大跌８１﹒８７％，半年盈轉虧損２﹒

７９億元，而去年同期賺３４﹒０９億元，不派息。信德集團半日收跌５﹒５％，報２﹒７５元

。花旗集團認為，在所有檢疫要求和旅行限制取消後，澳門ＧＧＲ將「迅速恢復」至疫情前水平

。看好博彩業，並預計２０２１年ＧＧＲ按年成長１４０％濠賭股普升，銀娛（０００２７）升

２﹒４２％，報６１﹒４５元；金沙（０１９２８）升２﹒７％，報３４﹒２元；新濠國際（０

０２００）升２﹒５９％，報１７﹒４元；澳博（００８８０）升２﹒８３％，報１０﹒９元。

港府今日起逐步分階段放寬社交距離措施，以重啟社交及經濟活動。本港地產股向上，恆基

地產（０００１２）升１﹒１５％，報３０﹒９元；新鴻基地產（０００１６）升１﹒５８％，

報１０３﹒１元；新世界發展（０００１７）升１﹒５％，報４０﹒６５元；信和置業（０００

８３）升１﹒４３％，報９﹒２２元；長實（０１１１３）升１﹒０７％，報４２﹒３５元。

另外，本港食肆晚市堂食今日起可供應至晚上９時，本地餐飲股普遍上揚，太興（０６８１

１）公布，上半年收入按年減少２成至１３﹒１７億元，純利按年大跌８３％至８４０萬元，派

中期股息每股１﹒３仙；仍升１﹒５５％，報１﹒３１元；大家樂（００３４１）升１﹒０１％

，報１７﹒９８元；大快活（０００５２）升０﹒７４％，報１８﹒９４元；翠華（０１３１４

）升１﹒５２％，報０﹒３３５元。



＊恆指季檢在即，港股短期仍維持區間上落＊



隔晚聯儲局主席鮑威爾發表的言論偏鴿，美股道指隔晚造好，港股受外圍帶動半日彈逾２０

０點。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，其「鴿派」言論意料之內，始終疫

情未完，股市正步向正軌，若鮑威爾貿然出「鷹派」言論必然令股市震盪。他預料短期市場流動

性仍強勁，但對港股幫助不太大，始終香港仍未中美鬥爭的磨心。惟短期恆指季檢在即，市場或

採取「少做少錯」策略，加上螞蟻集團或上市繼續刺激市場氣氛，港股短期仍維持區間上落，料

仍於２４０００點至２６０００點上落。（ｃａ、ｋｓ）

