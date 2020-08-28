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28/08/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５２億人幣，買小米騰訊沽安踏金軟

　　《經濟通通訊社２８日專訊》聯儲局轉用對通脹及美國失業率採取更寬鬆立場，市場相信低
息會持續，加上資金進一步流入本港，推動港股走高，重上十天線。恆指高開４９點報２５３３
０，一度轉跌２２點，低見２５２５８點，但低位有買盤吸納，大市掉頭回升，更重上１０天線
（約２５３１２點）。午後升幅擴大，恆指曾升４６８點，高見２５７４９點，創７月２２日以
來新高，不過未能收復２５０天線（約２５７７９點）。尾段升幅明顯收窄，恆指最終收報２５
４２２，升１４０點或０﹒５６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入５２億元人民幣，減少５﹒２％。北水淨買入最多的個股依次
是小米集團（０１８１０）、騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多
的依次是安踏體育（０２０２０）、金山軟件（０３８８８）、美團點評（０３６９０）。
　　主板成交１６５２﹒８６億元增加９﹒８％。其中港股通成交２７３﹒２億元，佔總成交
１６﹒５％。

＊小米績優獲追捧，北水淨流入近８億元＊

　　小米一度急升１１﹒７％，高見２３﹒８５元之上市新高，收市升５﹒３９％報２２﹒５元
，北水淨買入７﹒７億元。
　　騰訊控股跌３﹒１４％報５４０﹒５元，為表現最差藍籌；北水淨買入５﹒３億元。
　　中芯國際升０﹒１９％報２５﹒７５元，北水淨買入２﹒２億元。
　　安踏體育升０﹒２４％報８２﹒０５元，北水淨賣出１﹒７億元。


　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　７﹒７３
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　５﹒３０
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　２﹒２１
　　頤海國際　　　　（０１５７９）　　　　　　１﹒８５
　　眾安在綫　　　　（０６０６０）　　　　　　１﹒７３

　　淨沽出最多港股：
　　安踏體育　　　　（０２０２０）　　　　　－１﹒７３
　　金山軟件　　　　（０３８８８）　　　　　－１﹒５１
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒００
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　－０﹒４５
　　中國飛鶴　　　　（０６１８６）　　　　　－０﹒０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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