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即市新聞

28/08/2020 15:35

《美元走勢－羅明立》歐元反覆回升，或先試１﹒１９２０阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒９５　　　１０６﹒０２　　　１０６﹒０４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８９１　　　１﹒１８１１　　　１﹒１８８７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２９０　　　１﹒３１８６　　　１﹒３２８７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０９２　　　０﹒９０４１　　　０﹒９０４５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０２　　　７﹒７４９７　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美聯儲主席鮑威爾於全球央行年會發表講話，表示局方將會容許「平均通脹」
於一段時間內高於２％的目標水準，意味著美聯儲將會維持寬鬆的貨幣政策，因為過去美國的通
脹水準低於２％，未來需要一段時期持續高於２％，平均通脹才可望被拉高，不過鮑威爾並未談
及進一步購買資產，令短線美元反彈後又回落。另外，美國上周初領失業救濟人數為１００﹒６
萬，高於市場預期的１００萬，並連續兩周高於１００萬，反映美國就業市場未能持續復甦。
　　美匯指數整體仍然處於區間上落，短線好淡爭持，市場觀望政府新一輪的救市措施談判，倘
若未能持續刺激措施，美國經濟復甦進度將會被影響，增加市場的恐慌而推升美元；另一方面，
美聯儲持續寬鬆措施又會壓抑美元升勢。
　　歐元區今日將會公布８月工業景氣指數，前值為負１６﹒２，預期值為負１４﹒２；亦會公
布８月經濟景氣指數，預期為８５，前值為８２﹒３。另外，歐央行首席經濟學家表示，央行會
審視貨幣政策，並可能改變維持物價穩定的目標，包括引入對應付疫情的考慮。歐元反覆回升，
支持位１﹒１８５０，有機會先試１﹒１９２０的阻力，再上望１﹒１２。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８４０　　　１﹒１９８０　　　１﹒１８００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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