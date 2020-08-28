《美元走勢－羅明立》歐元反覆回升，或先試１﹒１９２０阻力

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒９５ １０６﹒０２ １０６﹒０４

歐元╱美元 １﹒１８９１ １﹒１８１１ １﹒１８８７

英鎊╱美元 １﹒３２９０ １﹒３１８６ １﹒３２８７

美元╱瑞郎 ０﹒９０９２ ０﹒９０４１ ０﹒９０４５

美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９７ ７﹒７５００

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《美元走勢》美聯儲主席鮑威爾於全球央行年會發表講話，表示局方將會容許「平均通脹」

於一段時間內高於２％的目標水準，意味著美聯儲將會維持寬鬆的貨幣政策，因為過去美國的通

脹水準低於２％，未來需要一段時期持續高於２％，平均通脹才可望被拉高，不過鮑威爾並未談

及進一步購買資產，令短線美元反彈後又回落。另外，美國上周初領失業救濟人數為１００﹒６

萬，高於市場預期的１００萬，並連續兩周高於１００萬，反映美國就業市場未能持續復甦。

美匯指數整體仍然處於區間上落，短線好淡爭持，市場觀望政府新一輪的救市措施談判，倘

若未能持續刺激措施，美國經濟復甦進度將會被影響，增加市場的恐慌而推升美元；另一方面，

美聯儲持續寬鬆措施又會壓抑美元升勢。

歐元區今日將會公布８月工業景氣指數，前值為負１６﹒２，預期值為負１４﹒２；亦會公

布８月經濟景氣指數，預期為８５，前值為８２﹒３。另外，歐央行首席經濟學家表示，央行會

審視貨幣政策，並可能改變維持物價穩定的目標，包括引入對應付疫情的考慮。歐元反覆回升，

支持位１﹒１８５０，有機會先試１﹒１９２０的阻力，再上望１﹒１２。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８４０ １﹒１９８０ １﹒１８００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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