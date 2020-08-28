【新冠肺炎】雅培檢測劑在美獲批，１５分鐘知結果售３９元

雅培（Ａｂｂｏｔｔ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ）獲美國食品及藥物管理局（ＦＤＡ）緊

急批准，推出１５分鐘就能知道結果的便攜式新冠肺炎快速檢測試劑。

雅培指，該款名為ＢｉｎａｘＮＯＷ的試劑，大小相當於一張信用卡，不需要任何額外的設

備，就可作測試，只需１５分鐘就能知道檢測結果，每個售價僅為５美元（約３９港元）。

《香港經濟日報》

