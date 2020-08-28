【新冠肺炎】俄羅斯最快９月底再批第二款疫苗

俄羅斯繼早前註冊全球首款新冠疫苗後，普京（Ｖｌａｄｉｍｉｒ Ｐｕｔｉｎ）政府周三

（２６日）透露，第二款新冠疫苗最快於９月底完成臨床測試，料很快可批准使用。

俄羅斯國家病毒學與生物技術研究所研發的第二款「Ｅｐｉ ＶａｃＣｏｒｏｎａ」新冠疫

苗，取得新進展。副總理戈利科娃（Ｔａｔｉａｎａ Ｇｏｌｉｋｏｖａ）周三表示，當局預計

於下月底或１０月初批准第二款疫苗。她又稱，疫苗於第一及第二階段的臨床接種期間，一直沒

有出現併發症。《香港經濟日報》

