【人幣利率】專家建議開立３個月人幣定存，招商永隆息２﹒５厘

美匯指數在９３大關徘徊，變相令包括人民幣等非美貨幣處於高位；港銀亦未因在岸價走強
而減息，反而不少仍保持逾兩厘息。專家建議有關資族先開立３個月短存。
業界指３個月存期最受捧，招商永隆以２﹒５厘膺「高息王」；業界指此短存的好處是可靜
觀外圍變數，如美國總統大選於１１月３日舉行等，屆時當定存到期，追息族可視乎最新形勢，
而決定注碼會否再續造定存，抑或調配至其他資產。《香港經濟日報》
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