【大國博弈】美擬加碼限芯片出口，科技戰勢升溫

美科技戰持續。美國政府據報擬升級半導體出口限制措施，以防芯片（亦稱晶片）等設備落

入「敵人」的軍方手中。草擬中的禁令雖沒點名，惟中國是全球最大芯片進口國，料因此影響最

大。

中國半導體行業協會指，中國或將連續第３年進口價值３０００億美元的半導體，反映盡管

中國致力獲得本土生產能力，但仍將依賴外國技術。《香港經濟日報》

