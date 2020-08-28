【大國博弈】美擬加碼限芯片出口，科技戰勢升溫

美科技戰持續。美國政府據報擬升級半導體出口限制措施，以防芯片（亦稱晶片）等設備落
入「敵人」的軍方手中。草擬中的禁令雖沒點名，惟中國是全球最大芯片進口國，料因此影響最
大。
中國半導體行業協會指，中國或將連續第３年進口價值３０００億美元的半導體，反映盡管
中國致力獲得本土生產能力，但仍將依賴外國技術。《香港經濟日報》
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