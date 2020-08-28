  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/08/2020 09:13

【新冠肺炎】雅各臣夥復星醫藥在港澳供應潛在一千萬劑在研疫苗

　　《經濟通通訊社２８日專訊》雅各臣科研製藥（０２６３３）公布，集團已與上海復星醫藥
（０２１９６）（滬：６００１９６）的全資附屬復星實業（香港）就擬在香港及澳門推廣及供
應潛在１０００萬劑由ＢｉｏＮＴｅｃｈ　ＳＥ基於ｍＲＮＡ所研發，針對新型冠狀病毒的在研
疫苗ＢＮＴ１６２簽署意向書。
　　雅各臣將透過其區內醫院及診所行業的廣大銷售和分銷網絡覆蓋，於港澳為復星醫藥提供新
冠肺炎病毒疫苗銷售、營銷和分銷的所有相關支援服務。（ｃｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話28/08/2020
「研產銷」全面發力　恒馳VS特斯拉進入倒計時
財經熱話27/08/2020
數碼港推出「敢創抗疫」平台　與社群初創攜手抗疫
中國故事27/08/2020
《神州經脈》工業企業利潤增速兩年高　南海局勢升溫A場成交急縮
FOCUS27/08/2020
【FOCUS】全民測試眾志成城　讓香港盡早復常!
財經熱話27/08/2020
【小米得勢】小米績佳半日飆13%　單月進帳四成六跑贏美團
開市Good Morning27/08/2020
《開市Good Morning》林家亨：小米有望獲大升盈利預測
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金