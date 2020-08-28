【新冠肺炎】雅各臣夥復星醫藥在港澳供應潛在一千萬劑在研疫苗

《經濟通通訊社２８日專訊》雅各臣科研製藥（０２６３３）公布，集團已與上海復星醫藥
（０２１９６）（滬：６００１９６）的全資附屬復星實業（香港）就擬在香港及澳門推廣及供
應潛在１０００萬劑由ＢｉｏＮＴｅｃｈ ＳＥ基於ｍＲＮＡ所研發，針對新型冠狀病毒的在研
疫苗ＢＮＴ１６２簽署意向書。
雅各臣將透過其區內醫院及診所行業的廣大銷售和分銷網絡覆蓋，於港澳為復星醫藥提供新
冠肺炎病毒疫苗銷售、營銷和分銷的所有相關支援服務。（ｃｌ）
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