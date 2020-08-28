【地皮截標】萬科財團大埔馬窩路住宅地次標價僅低１﹒２％

《經濟通通訊社２８日專訊》萬科財團上月以３７﹒０５億元投得新界大埔馬窩路的大埔市
地段第２４３號用地。地政總署今日以不具名方式，公布１２名落選投標者的投標金額介乎
１５﹒６４億元至３６﹒６億元，即較中標價低約１﹒２％至約 ５７﹒８％。
以成交價計算，該地皮每方呎樓面地價４７３８元，符合市場預期估值。（ｃｌ）
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