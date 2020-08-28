【地皮招標】東涌商業地公開招標，１０月１６日截標

《經濟通通訊社２８日專訊》地政總署今日公布，將公開招標出售在２０２０－２１年度賣
地計劃內位於新界東涌第５７區的東涌市地段第４５號的商業用地。招標於９月４日開始，１０
月１６日截標。
東涌市地段第４５號的地盤面積約為１２３３５平方米，指定作非工業（不包括住宅、酒店
、倉庫及加油站）用途。最低及最高的樓面面積分別為７０３１０平方米及１１７１８２平方米
。（ｃｌ）
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