【夜期時段】９月期指最新報２５３８５點，升１８點，低水３７點

《經濟通通訊社２８日專訊》是日期指結算，９月期指在夜期時段開市報２５３７８點，升

１１點，低水４４點，最新報２５３８５點，升１８點，低水３７點，合約成交４２５張。

９月國指期貨在夜期時段開市報１０１６５點，升５點，低水１８點，最新報１０１６９點

，升９點，低水１４點，合約成交１６５張。

