《再戰明天》恒大派業績，內地公布製造業ＰＭＩ

《經濟通通訊社２８日專訊》下周備受關注的經濟活動為美國聯儲局公布褐皮書，和澳洲央

行召開利率政策會議。

下周一（３１日）內地公布８月製造業採購經理人指數，美聯儲副主席克拉里達參加討論會

。



＊美聯儲副主席克拉里達參加討論會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間下周日（３０日）清晨１２：００ａｍ，中國國務委員兼

外長王毅訪問法國，與法國外交部長勒德里昂舉行雙邊會談。

下周一晚上９：００ａｍ，美聯儲副主席克拉里達（受邀）參加彼得森國際經濟研究所主辦

的美國貨幣政策介紹和討論。

下周一，越南主辦第５３屆東盟部長級會議以及相關會議。



＊內地公布８月製造業採購經理人指數＊



下周一英國股市假期休市。

在數據方面，下周一早上９：００ａｍ，中國公布８月製造業採購經理人指數，料維持於

５１﹒１；非製造業採購經理人指數料由５４﹒２降至５４﹒１。

１：００ｐｍ，日本公布７月新屋動工，年率跌幅料由１２﹒８％收窄至１２﹒５％。８月

消費者信心指數料由２９﹒５降至２８﹒５。

１０：３０ｐｍ，美國公布８月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負３升上０。



＊恆大和日清食品派業績＊



在本港，下周一公布業績的公司有：中國恆大（０３３３３）、日清食品（０１４７５），

和國美零售（００４９３）等。（ｈｏ）

