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即市新聞

28/08/2020 20:14

《再戰明天》恒大派業績，內地公布製造業ＰＭＩ

　　《經濟通通訊社２８日專訊》下周備受關注的經濟活動為美國聯儲局公布褐皮書，和澳洲央
行召開利率政策會議。
　　下周一（３１日）內地公布８月製造業採購經理人指數，美聯儲副主席克拉里達參加討論會


＊美聯儲副主席克拉里達參加討論會＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間下周日（３０日）清晨１２：００ａｍ，中國國務委員兼
外長王毅訪問法國，與法國外交部長勒德里昂舉行雙邊會談。
　　下周一晚上９：００ａｍ，美聯儲副主席克拉里達（受邀）參加彼得森國際經濟研究所主辦
的美國貨幣政策介紹和討論。
　　下周一，越南主辦第５３屆東盟部長級會議以及相關會議。

＊內地公布８月製造業採購經理人指數＊

　　下周一英國股市假期休市。
　　在數據方面，下周一早上９：００ａｍ，中國公布８月製造業採購經理人指數，料維持於
５１﹒１；非製造業採購經理人指數料由５４﹒２降至５４﹒１。
　　１：００ｐｍ，日本公布７月新屋動工，年率跌幅料由１２﹒８％收窄至１２﹒５％。８月
消費者信心指數料由２９﹒５降至２８﹒５。
　　１０：３０ｐｍ，美國公布８月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負３升上０。

＊恆大和日清食品派業績＊

　　在本港，下周一公布業績的公司有：中國恆大（０３３３３）、日清食品（０１４７５），
和國美零售（００４９３）等。（ｈｏ）

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