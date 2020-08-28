中生製藥中期純利跌１６％至１２億人幣，派季度息２港仙

《經濟通通訊社２８日專訊》中國生物製藥（０１１７７）公布，截至今年６月３０日止六
個月，純利按年跌１６％至１２﹒１３億元（人民幣．下同），每股盈利９﹒６４分，派息季度
股息２港仙，連同第一季度股息每股２港仙，合共派息每股４港仙。
期內，收入按年升１％至１２６﹒４８億元，毛利按年跌２﹒２％至９８﹒５６億元。
（ｂｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話28/08/2020
《股市一周》中美關係反覆港股周升308點 科指跑贏漲412點
|中國故事28/08/2020
《神州經脈》傳TikTok快達出售協議 滬指破三千四連升五周
|財經熱話28/08/2020
【全球放水】鮑威爾暗示美長期低息 分析師料澳元最值博
|財經熱話28/08/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行觀點／目標價，一表盡掌握
|財經熱話28/08/2020
《嚟緊炒D乜》中石化冠德財務狀況健康或派高息 值得中線吸納
|財經熱話28/08/2020
【水中茅台】農夫山泉料超購逾3百倍 傳上限定價市值逾2千億元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰