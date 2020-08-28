中生製藥中期純利跌１６％至１２億人幣，派季度息２港仙

《經濟通通訊社２８日專訊》中國生物製藥（０１１７７）公布，截至今年６月３０日止六

個月，純利按年跌１６％至１２﹒１３億元（人民幣．下同），每股盈利９﹒６４分，派息季度

股息２港仙，連同第一季度股息每股２港仙，合共派息每股４港仙。

期內，收入按年升１％至１２６﹒４８億元，毛利按年跌２﹒２％至９８﹒５６億元。

（ｂｎ）



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