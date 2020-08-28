交通銀行中期純利按年跌１４﹒６１％至３６５﹒０５億元人民幣

《經濟通通訊社２８日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）公布，截至今

年６月底止，中期純利３６５﹒０５億元（人民幣．下同），按年跌１４﹒６１％，每股盈利

０﹒４６元。

期內，利息淨收入７３８﹒４９億元，按年升５﹒４１％；稅前利潤３９９﹒５８億元，按

年跌１８﹒３８％。（ｓｋ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

