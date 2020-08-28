《小傳日記》鮑爺放鴿美股飛，魚缸期結再彈起！

《小傳日記》隔晚花旗魚缸個別發展，鮑爺喺Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會上提出允許通

脹適度高於２％水平，變相放鴿，低息環境將會維持一段較長時間，加上又有資金流入香江，金

管局接貨接到手軟不突止，同時推動魚缸走高，大市高開４９點報２５３３０，一度轉跌２２點

，低見２５２５８點，但低位有買盤吸納，大市掉頭回升，更重上１０天線（約２５３１２點）

，臨近午市升勢放緩。Ａ場午後發力，加上幾隻重磅金融股都跑上，拉動魚缸曾升４６８點，見

２５７４９點，創７月２２號以來新高，不過上面牛熊線（約２５７７９點）阻力唔細，個升幅

愈來愈少，最終收報２５４２２，升１４０點或升半巴仙，主板成交１６５２﹒８６億銀，較上

日增加近一成。國貨佬報１０１８２，跌１９點或跌唔夠半巴仙。恆生科技指數又創新高，收市

報７５８０，升４０點或升逾半巴仙。

Ａ場高收，上證綜合指數連升兩日，收報３４０３，升５３點或升１﹒６０％；深證成份指

數報１３８５１，升３１６點或升２﹒３４％。兩市成交９４７８億銀億人仔，增加一成三。

大隻藍戰士方面，鮑爺放鴿刺激美債孳息率走高，銀行佬自然有運行，大象（００００５）

跳高逾２巴仙，報３４銀；小象（０００１１）走高近３巴仙，報１２３﹒５銀；ＡＩＡ（０１

２９９）都起哄逾４巴仙，報８０﹒６５銀。不過ＱＱ（００７００）插逾３巴仙，報５４０﹒

５銀；生發發（００３８８）軟近半巴仙，報３８０﹒６銀；神州移動（００９４１）滑近半巴

仙，報５５﹒８銀；收市後派成績表嘅建行（００９３９）跌半巴仙，報５﹒６５銀。



＊華為正受災小米就發財，大摩又睇淡瑞聲跌到慘＊



今日「孖屐」繼續炒科指佬，但轉咗落中型科指佬個邊。華為受災，憧憬小米（０１８１０

）拎華為嘅手機市場，今日繼續飛到唔識停，盤中曾經高見２３﹒８５銀，飛起逾５巴仙，報２

２﹒５銀創新高；金蝶（００２６８）飆近８巴仙，報２０﹒４銀；中期少賺近一成三嘅心動公

司（０２４００）調高近７巴仙，報４１﹒１銀；眾安在線（０６０６０）破頂後挫近３巴仙，

報５２﹒２銀；美團點評（０３６９０）走低逾２巴仙，報２６５﹒２銀。而追蹤恆生科技指數

ＥＴＦ南方恆生科技（０３０３３）今日上市，競價時段曾高見逾３０銀嘅「離地價」，隨後開

報２０銀，但即時大瀉。最終全日收報７﹒６１５銀，較發行價７﹒５銀升近２巴仙。

手機佬就個別發展。大摩繼續吹摩笛睇淡瑞聲（０２０１８）下調目標價至３８銀，瑞聲走

低近２巴仙，報４８﹒９５銀；舜宇光學（０２３８２）軟近１巴仙，報１１８﹒１銀；丘鈦科

技（０１４７８）跌近１巴仙，報９﹒９１銀；比亞迪電子（００２８５）炒起逾９巴仙，報２

９﹒４５銀。



＊晚市有飯開朋伴一齊嗨；低基數效應賭仔變精英＊



香江今日起放寬晚市堂食至９點，香江有業務嘅海底撈（０６８６２）同相關嘅頤海國際（

０１５７９）盤中齊齊破頂，分別抽高近６巴仙，報５２﹒５銀；同踼高逾４巴仙，報１２６﹒

４銀。九毛九（０９９２２）跳高逾５巴仙，報１８﹒４６銀；呷哺呷哺（００５２０）彈近一

成，報９﹒９９銀。蒙牛（０２３１９）半年成績相當好，獲多間大行上調他屐，飆逾一成，報

３９﹒２銀，係今日表現最好藍戰士。

今日有大行唱好賭仔行業復甦，伯恩斯坦研究話，隨神州廣東省８月下旬全面恢復旅行簽注

，澳門幸運博彩毛收入答應該可以由９月開始復甦。花旗仲話，預計下年幸運博彩毛收入可以按

年飆１﹒４倍。梗係啦，低基數效應呀嘛！賭仔全線向上，銀娛（０００２７）跳高近２巴仙，

報６１元銀；金沙（０１９２８）抽高近２巴仙，報３３﹒９５銀；永利（０１１２８）起哄升

近１巴仙，報１４﹒６２銀；美高梅（０２２８２）踼高近３巴仙，報１０﹒７銀。柬埔寨賭仔

金界（０３９１８）中期純利按年少逾９１巴仙要減派息，仲畀神州國家文化和旅遊部踩多腳，

話境外一啲城市開設賭場，危害神州公民人身同財產安全，會建立跨境賭博旅遊目的地「黑名單

」制度，今日最多跌過逾３﹒５巴仙，午後有追捧，收漲逾１３巴仙，報９﹒３銀。



＊人仔續走高磚頭有得撈，藥佬有追捧股價向上拱＊



美元指數維持低水平，今日人仔兌一美金中間價實現四日連漲，創１月２３日以來新高，神

州磚頭佬普偏造好。華潤置地（０１１０９）升１巴仙，報３６﹒７５銀；恆大（０３３３３）

揚近１巴仙，報１８﹒８２銀；旭輝控股（００８８４）升超３巴仙，報６﹒７８銀；龍湖集團

（００９６０）漲超２巴仙，報４０﹒９銀。另外，綠城中國（０３９００）中期純利微升２巴

仙，全日飆近一成一，報１０﹒１２銀。

雅各臣科研製藥（０２６３３）夥復星醫藥（０２１９６）喺港澳供應在研疫苗，全日抽升

超半成，報１﹒３６銀；復星醫藥滑近１巴仙，報３２﹒９５銀；而康龍化成（０３７５９）中

期成績表造好，今日繼續有追捧，全日彈起８巴仙，報１０５﹒６銀；藥明生物（０２２６９）

升３巴仙，報２０２﹒２銀；三生製藥（０１５３０）升４巴仙，報９﹒５５銀。周末愉快，請

請！



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