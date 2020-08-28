【基金專題】ｉＢｏｎｄ重推遇著通縮，仲抽唔抽？

《環富通基金頻道記者羅駿豪２８日報道》財政司司長陳茂波今初在《財政預算案》宣布，

今年繼續發行銀色債券外，更計劃再次發行通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ），兩者總計發行額將不

少於１３０億元。市傳金管局本月中旬已與券商舉行簡報會。不過，本年全球發生新型冠狀病毒

肺炎大流行，嚴重打擊市道，經濟衰退的影響開始浮現，本港的通脹已逐漸消失，上月更見通縮

，重推ｉＢｏｎｄ時卻遇著通縮，投資潛在回報大減，大家還值得抽嗎？

金管局指，正進行前期準備工作，ｉＢｏｎｄ推出的時間及其他細節尚待落實，當準備工作

完成後，會適時作出相關公布。市傳最快或於９月中開賣。



＊新ｉＢｏｎｄ條款料與過去６期相若＊



政府於２０１１年首次發行ｉＢｏｎｄ，至２０１６年停發，期間共發行過６次，每年發行

規模為１００億元。據了解，新一批ｉＢｏｎｄ與過往發行的條款相若，即每手１萬元，每半年

派息一次，年期為３年。派息跟本地通脹率掛勾，並設有「包底」保證利率。過去６期

ｉＢｏｎｄ，政府保證回報皆為１厘。

政府統計處稍早時公布，７月扣除單次紓困措施的基本通脹僅０﹒２％，較６月基本通脹１

﹒２％大幅下滑。港府解釋，主要由於外出用膳費用下跌和本地交通費用跌幅擴大所致，當中外

出用膳費用下跌１﹒１％，是２００４年以來首次下跌，而港鐵（０００６６）自７月起提供八

折優惠，更令交通費用的跌幅擴大，按年跌３﹒７％。

要留意，港府計算正式的綜合消費物價指數（ＣＰＩ）時，會計及政府單次紓困措施，７月

ＣＰＩ與一年前７月比較，為下跌２﹒３％，即陷入通縮，今年５及６月份ＣＰＩ則分別按年上

升１﹒５％及０﹒７％，意味消費物價急速回落，通縮之勢已成。若政府繼續需推出紓困措施，

更會再將ＣＰＩ數字進一步推低。

港府早前宣布重新推出ｉＢｏｎｄ，市傳最快或於９月中開賣，暫時未有債券計算派息的細

節，但一般相信會與過往的ｉＢｏｎｄ分別不大，會有「包底」保證利率。觀乎過去六期

ｉＢｏｎｄ的歷次派息，息率（即其時的通脹）重來未曾低見１厘。不過今時唔同往日，如本港

維持通縮或零通脹環境，這意味著，大部分時間新ｉＢｏｎｄ回報很可能只有１厘（假設「包底

」利率不變）。



＊還值得抽嗎？＊



＊１﹒老友記抽銀債更化算＊



若閣下年滿６５歲，不要忘記，每年發行的銀色債券今年仍會推出，相對ｉＢｏｎｄ，銀債

每期的包底息率都較高，近年更高達３厘。而且抽銀債有年齡限制，變相相對ｉＢｏｎｄ競爭較

少，更容易抽，更「好分」，既然可以收更高息，何不全數抽ｉＢｏｎｄ棄銀債呢？唯一理由是

，抽得幾多得幾多！



＊２﹒其他投資者＊



但對於普通投資者，以目前一般港元定存僅０﹒６厘左右計，ｉＢｏｎｄ暫時仍屬港元保本

投資之中較高息的一種（假設保證包底１厘），若無意把資金用作盡量谷大入飛銀碼抽新股，又

不欲將資金換成人民幣收更高息，ｉＢｏｎｄ算是停泊閒資之選。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

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