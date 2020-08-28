《股市一周》中美關係反覆港股周升３０８點，科指跑贏漲４１２點

《股市一周》進入業績期港股全周表現牛皮，主要仍是受到中美方面的消息而窄幅上落，全

周升３０８點，收報２５４２２點。有業績提振的科技股獲追捧，多隻科技股龍頭紛紛破頂，科

技指數跑贏恆指，全周升４１２點，收報７５８０點。

周一（２４日），港股受美國經濟數據提振，高開逾兩百點，內地創業板改革並試點註冊制

順利落地Ａ股上揚，刺激港股繼續上揚，全日升４３７點，收報２５５５１點。

周二（２５日）中美通話並認為就貿易問題取得進展，但Ａ股個別發展，港股輕微高開不足

百點後就掉頭下滑，全日跌６５點，收報２５４８６點。

周三（２６日）港股全日好淡爭持，資金偏好追捧個別科技股。港股最終於Ｕ盤倒升５點，

收報２５４９１點。

周四（２７日）南海局勢再度升溫，市場憂中美關係進一步惡化，港股盤中一度急挫３０５

點，見全周低２５１８６點。

本日為港股期指結算日，隔晚聯儲局放鴿，港股輕微高開後曾倒跌２２點，之後金融股回勇

，港股盤中見全周高２５７４９點，飆４６８點。最終收報２５４２２，升１４０點。

總結一周，港股在２５１８６點至２５７４９點區間波動，上下波幅５６２點，全周升３０

８點或１﹒２３％。日均主板成交約１４３６億元增多近２５％。國指收報１０１８２點，全周

跌２９點或０﹒２９％。科指收報７５８０點，全周升４１２點或５﹒７５％。



＊ＡＴＭＸ尋頂，小米績優全周升近２４％＊



小米（０１８１０）於周三（２６日）公布業績，第二季度非通用會計準則經調整淨利潤按

年跌７﹒２％仍勝預期，其後獲大和、高盛等多間大行上調目標價，本周更突破兩年前上市初期

創的２２﹒２元歷史高位。全周飆升２３﹒９％，報２２﹒５元，最高見２３﹒８５元。

同日公布業績的眾安在綫（０６０６０）亦表現標青，中期純利４﹒９億元人民幣按年增長

４﹒１９倍。野村在其績後上調目標價至３３﹒９５元，重申「減持」評級，該行相信眾安的核

心健康業務盈利能力，但估計保健業務的市場競爭將會加劇。眾安在綫全周升２１﹒４０％，報

５２﹒２元。

另外，阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團於周二（２５日）已正式在香港及上海遞交上

市申請，該股全周漲９﹒５７％，報２７７元，並創上市高位見２８４﹒４元。京東集團（０９

６１８）升７﹒２３％，報３０８﹒４元，曾創上市高３２２﹒６元；美團點評（０３６９０）

漲８﹒１６％，報２６５﹒２元，盤中破頂見２７４﹒４元。



＊獲多間大行護航，內需餐飲股表現強勢＊



乳業股龍頭蒙牛乳業（０２３１９）全周表現突出，雖放棄收購澳洲乳業公司，但績後獲多

間大行唱行，麥格理更給予最牛的目標價為４９元，評級為「跑贏大市」。全周升１４﹒１２％

，報３９﹒２元。

康師傅（００３２２）中期純利２３﹒８億元人民幣創歷史新高，按年升近六成，績後更獲

三行齊升目標價，不過花旗料公司方便麵銷量增速可能會在下半年至２０２１年放緩，高毛利率

也難以持續。康師傅全周抽升１３﹒８８％，報１５﹒１元。

其他餐飲股也不?破發。當中，海底撈（０６８６２）中期盈轉虧９﹒６５億人幣，仍獲不

少資金淨主動買入，全周大漲１７﹒９８％，報５２﹒５元，最高見５５﹒１元。同系的頤海國

際（０１５７９）飆１９﹒２５％，報１２６﹒４元；九毛九（０９９２２）升８﹒８４％，報

１８﹒４６元；呷哺呷哺（００５２０）升１９﹒９３％，報９﹒９９元。



＊申洲績後發力冠藍籌，聯通回吐逾一成＊



申洲國際（０２３１３）中期純利升４％至約２５﹒１２億人民幣，但野村表示其中期業績

在疫情影響下依然穩健，相信公司營運穩固、業務組合多元化，將受惠於行業整固，升對其目標

價兩成三。而大和也在績後升目標價近兩成至１３４元。申洲國際為全周表現最好藍籌，攀升１

６﹒１９％，報１２７元。

比亞迪（０１２１１）有兩款純電動轎車獲選入工信部《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄

》（２０２０年第９批）中，全周抽高９﹒９８％，報７７﹒１５元。其他汽車股也獲提振，吉

利汽車（００１７５）揚１﹒５５％，報１５﹒７４元；長城汽車（０２３３３）升２﹒２１％

，報７﹒８８元；廣汽集團（０２２３８）走高２﹒５１％，報７﹒２８元。

中國聯通（００７６２）之前連升三周累漲逾４８％，本周回吐１０﹒６３％報５﹒７２０

元，為跌幅最大恆指成分股。（ｆｚ）

