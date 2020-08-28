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即市新聞

28/08/2020 10:00

《投資新視野－鄧嘉南》危機以外的黃金價值

　　《投資新視野》把黃金製成珠寶首飾，它們可能變成珍貴的收藏品。不過，把黃金用作投資
時，它們一般只被視為暫時性的投資組合部分。黃金除了有「避險」作用外，是否還有投資機會

　　回顧歷史，黃金一直是長期投資者的可靠夥伴；在過去５年、２０年和５０年，黃金的表現
都優於主要資產類別包括環球股票、美國股票、美國債券和商品。由於黃金供應有限，故此一直
是可靠的長期保值工具，而且黃金可以抵禦通脹，這是鈔票所缺乏的優勢。
　　事實上，在各種主要資產類別中，只有黃金和黃金股票能在２１世紀的股市低迷時期帶來可
觀的回報。在２０１８年和今年的兩次跌市期間，政府債券仍錄得回報。然而，由於收益率甚低
，這些傳統的投資堡壘將難以在股市下跌時，帶來足夠抵銷股票疲弱表現的回報。
　　在牛市時期，長期投資者當然憧憬股票造好。不過，重點在於黃金和黃金股票在市場周期中
，通常與一般股票及其他風險資產維持偏低的相關性，因此我們認為它們有助分散投資組合的風
險。
　　此外，黃金具有流動性，這特質在市場危機時尤為重要。以價值計算，黃金市場的每日交易
量與標準普爾５００指數相若。因此，面對波動市況，當其他市場的流動性不足時，需要即時獲
得資金的投資者一般會借助黃金。簡單來說，只要有現金需要，投資者通常可賣出所持有的黃金

　　以目前的市場環境來看，利率持續低企，將利好黃金的表現，因為低息環境將繼續推動央行
和投資者對黃金的強勁需求，而且隨著其他資產的收益率下跌，黃金的相對吸引力也會增加。
　　不論是獨立或作為黃金配置的一部分，我們認為黃金股票是投資於黃金的重要途徑。黃金股
票擁有不少與黃金相同的特質，包括與一般股票的相關性偏低，而且具有「逆周期」的性質，有
助投資組合帶來其他互補作用。雖然實體黃金不能帶來收益，但黃金股票可以透過股息的形式締
造收益。
　　同時，黃金股票與金價存在槓桿作用。換句話說，當金市上升時，黃金股票的表現通常優於
黃金，而在金市下跌時則跑輸黃金。從投資組合層面來說，這可為投資者提供不同的投資功用：
投資者可利用黃金股票，以較少的資本取得同等的黃金配置。其次，透過增持黃金股票，以增強
實體黃金配置的逆周期特性。最後，透過調整黃金和黃金股票的配置比例，以作策略部署。
　　黃金是惰性金屬，每塊黃金的差別不大，但每家黃金公司則可截然不同。儘管現時業界普遍
經營穩健，債務減少，並能創造股東回報，但個別黃金公司採取不同方針，在不同市場情況下可
表現不同，投資者可聚焦具潛力的股票。《晉達資產管理大中華零售業務主管　鄧嘉南》

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