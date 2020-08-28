《品中資－羅國森》為了螞蟻，所以認購農夫（０９６３３）！

《品中資》自從網易（０９９９９）和京東（０９６１８）來港第二上市之後，新股市場相

對沉寂了一陣子。到了本周，才有一隻大型新股農夫山泉（０９６３３）登場，反應超乎預期，

不少經紀行的孖展額，第二天就已經借盡。

在今時新經濟股光芒四射的時候，這隻打正舊經濟股旗號的公司，能夠衝出重圍，這個「農

夫」也真的有點本事。

不過，我始終認為，這隻傳統舊經濟股的上市，只是為螞蟻集團來港上市造勢或熱身而已，

當她上市之後，資金就會抽走，轉向認購螞蟻！所以，大家如果也「瞓身」認購了「農夫」，要

靈巧一點走位了。

而我經過思量後，也決定認購「農夫」，但我的目的，是希望「農夫」能替我再賺一些，以

便有更多彈藥認購螞蟻，只此而已！

當然，這隻舊經濟股也是有點來頭的，若不，也不能掀起近期少見的新股認購潮。首先，農

夫山泉是內地著名包裝飲用水和飲料的龍頭企業，更被內地媒體譽為「水中茅台」。這是否過譽

我不敢肯定，但她確實有一點實力。

農夫山泉現時有四大業務，最核心也是最出名的，就是以「農夫山泉」為品牌的包裝水產品

。

２０１９年的收入高達１４３億元（人民幣．下同），貢獻集團近六成收入（以零售額計，

原來高達４２２億元，可見本來的成本是多便宜，也可見經過幾重銷售環節後，消費者多付了幾

倍價錢！）。以這個收入計，她是內地市場一哥，比起第二名的收入，高出１﹒６５倍，市場佔

有率達兩成，可見其龍頭地位的穩固。而其餘的茶飲料、功能飲料和果汁業務，則是內地第三大

生產商。



＊利潤率高盈利穩步增長＊



如果細心翻看她的經營情況，最吸睛的，是她的盈利穩步增長，毛利也十分高。２０１７至

２０１９年度，農年山泉的純利分別為３３﹒８６億、３６﹒１２億和４９﹒５４億元，淨利潤

率達１９﹒４％、１７﹒６％及２０﹒６％，遠高於同行的６﹒９％、７﹒１％和９﹒６％的平

均水平；同期收益１７４﹒９１億、２０４﹒７５億和２４０﹒２１億元，２０１８和２０１９

年分別增長１７﹒１％及１７﹒３％，遠高於同期內地軟飲料行業的５％和６﹒６％增速。

不過，農夫山泉始終是舊經濟股，難免受今年以來的新冠肺炎疫情影響。該公司今年首６個

月的收入減少６﹒２％，只有１１５﹒４５億元，但與首５個月的跌幅１２﹒６％比較，已經明

顯改善。

根據保薦人預計，農夫山泉今年的收入最終只會微跌３－４％，至２３１﹒６億元，但隨著

疫情影響逐步消退，２０２１年的收入將重拾增長，有機會上升１８％至２７２﹒５億元左右。

但這樣優質的股票，當然也不會賣得便宜了。以招股價上限２１﹒５元計，上市後的市值已

達２４００億港元。如果今年的盈利跟去年相若，甚至稍低，即今年的市盈率大約為４３倍；明

後兩年也只會回落至３０多倍左右。

現時在港上市，業務跟農夫山泉較接近的康師傅（００３２２），今年的預測市盈率也不過

２４倍左右。就算農夫真的是龍頭，可以享有一點溢價，也仍然有點偏貴，我還未計算她上市之

後可能仍會熱炒一輪的效應呢！



＊勢入各類型指數＊



不過，貴還貴，相信她的股價會有一段時間是偏強的，因為以她的經營情況，龍頭地位和市

值，她要加入各類指數，成為成分股絕對是遲早的事，所以，現階段認購她，甚至上市後稍為追

點貨是沒有問題的。

我還想補充一點，農夫山泉也算食正內地鼓勵「內循環」的概念，而且，這種民生用品，加

上是單價偏低的商品，平均都是一兩元人民幣一瓶，正是中央政府要鼓勵的「小吃小喝」方針。

我估計，內地經濟結構正出現根本性變化，過去由中央主導，經濟滑波就由中央或地方政府

以「大水漫灌」的方式刺激經濟復甦，這稱為「鈔票經濟」。這種做法的最大弊端是沒有針對性

，而且，很多資源可能落不到核心經濟那裡，而是給個別「團伙」吞掉了。

汲取過去的經驗，現在中央更希望細水長流，由「鈔票經濟」過渡至「股票經濟」，方法是

透過資本市場改革，帶動經濟復甦。企業要籌錢發展，盡量不靠銀行，而是到股票市場集資。理

論上，個別公司能夠針對性地，對準市場需求來供應產品和服務。因此，內循環的個人消費，盡

管只是微小的金額，但在經濟架構中，將佔愈來愈大的比重。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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