【中國房產】據報房地產融資新規暫無時間表，細則仍待敲定

《經濟通通訊社２８日專訊》住房城鄉建設部、人民銀行２０日在北京召開重點房地產企業

座談會，會議指出，為進一步落實房地產長效機制，實施好房地產金融審慎管理制度，增強房地

產企業融資的市場化、規則化和透明度，人民銀行、住房城鄉建設部會同相關部門在前期廣泛徵

求意見的基礎上，形成了重點房地產企業資金監測和融資管理規則。

據內媒《２１世紀經濟報道》引述消息報道，會議基調是以座談為主，監管層的主要目的，

是通過對幾家大型房企的座談，了解相關情況。但當日並未提出具體的要求，融資新規尚無明確

的實施的時間表。

報道指，「降負債」是座談會上傳達出的主要信號。監管層希望通過房企的降負債，來控制

金融機構的風險，並維持房地產市場的穩定。但這並不意味著所有的與會房企都要降負債，知情

人士表示，萬科（０２２０２）（深：０００００２）、中海（０２６６９）等負債率較低的企

業並無這方面的執行壓力。

據悉，共有１２家房企參加了此次會議，分別是碧桂園（０２００７）、恆大

（０３３３３）、萬科、融創（０１９１８）、中梁（０２７７２）、保利

（滬：６０００４８）、新城（滬：６０１１５５）、中海、華僑城（深：００００６９）、綠

地（滬：６００６０６）、華潤（０１１０９）和陽光城（深：０００６７１）。（ａｃ）

