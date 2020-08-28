  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/08/2020 14:15

【中國房產】據報房地產融資新規暫無時間表，細則仍待敲定

　　《經濟通通訊社２８日專訊》住房城鄉建設部、人民銀行２０日在北京召開重點房地產企業
座談會，會議指出，為進一步落實房地產長效機制，實施好房地產金融審慎管理制度，增強房地
產企業融資的市場化、規則化和透明度，人民銀行、住房城鄉建設部會同相關部門在前期廣泛徵
求意見的基礎上，形成了重點房地產企業資金監測和融資管理規則。
　　據內媒《２１世紀經濟報道》引述消息報道，會議基調是以座談為主，監管層的主要目的，
是通過對幾家大型房企的座談，了解相關情況。但當日並未提出具體的要求，融資新規尚無明確
的實施的時間表。
　　報道指，「降負債」是座談會上傳達出的主要信號。監管層希望通過房企的降負債，來控制
金融機構的風險，並維持房地產市場的穩定。但這並不意味著所有的與會房企都要降負債，知情
人士表示，萬科（０２２０２）（深：０００００２）、中海（０２６６９）等負債率較低的企
業並無這方面的執行壓力。
　　據悉，共有１２家房企參加了此次會議，分別是碧桂園（０２００７）、恆大
（０３３３３）、萬科、融創（０１９１８）、中梁（０２７７２）、保利
（滬：６０００４８）、新城（滬：６０１１５５）、中海、華僑城（深：００００６９）、綠
地（滬：６００６０６）、華潤（０１１０９）和陽光城（深：０００６７１）。（ａｃ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話28/08/2020
【水中茅台】農夫山泉料超購逾3百倍　傳上限定價市值逾2千億元
財經熱話28/08/2020
出發前預先準備三件事 子女留學父母放心
財經熱話28/08/2020
【高追中伏】首隻科指ETF大幅高開後回落　專家提醒勿急於追入
FOCUS28/08/2020
【FOCUS】鮑叔開「高通脹」綠燈　未來加倍奉還?
開市Good Morning28/08/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：小米未持貨者無須急追
生財有道28/08/2020
【新iBond】重推遇著通縮　仲抽唔抽？一文睇清歷年派息
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金