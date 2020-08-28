【中印衝突】印度對原產自中國的乙酰生物產品發起反傾銷調查

《經濟通通訊社２８日專訊》中印交惡再度禍及兩國之間的貿易。印度商工部公告，決定對
原產自中國的芳香族化合物或雜環化合物的乙酰乙酰基衍生物產品發起反傾銷調查，產品英文名
稱為ＡｃｅｔｏＡｃｅｔｙｌ Ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ ｏｆ Ａｒｏｍａｔｉｃ ｏｒ
Ｈｅｔｒｏｃｙｃｌｉｃ Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ，主要涉及印海關編碼２９２４２９２０和
２９２４２９９０項下產品。（ｊｔ）
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