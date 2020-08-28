【大國博弈】王毅：中國將加大開放，中挪應盡快達自由貿易協議

《經濟通通訊社２８日專訊》國務委員兼外長王毅２７日在奧斯陸同挪威外交大臣瑟雷德共

同會見記者。據《新華社》報道，王毅引述中國國家主席習近平幾日前就中國經濟發展和對外開

放發表的一個講話指，中國將推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展

格局；將全面提高對外開放水平，建設更高水平的開放型經濟新體制。王毅強調，習近平這一重

要政策宣示向全世界傳遞的信號是：面對疫情衝擊，面對全球經濟低迷，中國對外開放的大門不

僅不會關閉，反而會越開越大。

中方將通過深化自身改革，以更低的關稅水平、更短的負面清單、更便利的市場准入、更透

明的市場規則、更有吸引力的營商環境，把世界上最龐大的中國國內市場和中國以外的全球市場

更緊密地聯繫起來，實現這兩個市場之間規模更大、效率更高、動力更強的良性循環和相互促進

，為自身也為世界各國開辟出更加廣闊的發展空間和機遇。



＊王毅籲中挪盡快達成自由貿易協議＊



王毅在訪問挪威期間還表示，鑑於新冠肺炎對經濟的影響，中挪兩國必須加快談判進度，盡

快達成自由貿易協議，這對兩國雙邊經貿關係和維持全球供應鏈連接和開放均非常重要。

此外，雙方還提到一些政治議題，對於挪威有官員建議提名香港人競逐諾貝爾和平獎，王毅

稱中國將堅決反對任何人利用諾貝爾和平獎干預中國內政的任何圖謀。中方的立場堅如磐石，「

我們不希望見到任何人把諾貝爾和平獎政治化。」本年度諾貝爾和平獎得主將於１０月９日在奧

斯陸公佈。（ｗｌ）

