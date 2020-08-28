《廣匯論勢－鄭廣復》聯儲局改通脹指引，美匯隨時跌鑊金

《廣匯論勢》聯儲局主席鮑威爾果然在全球央行年會中放鴿，聯儲局同時亦在官方網頁宣布

更新其「長期目標及貨幣政策策略聲明」，並指更新聲明是為了加強貨幣政策的透明度、責任及

作用。聲明改動主要在三方面，分別是最大就業化、通脹目標及利率。



關於最大就業化，聯儲局將原來強調「偏離最高水平」（Ｄｅｖｉａｔｉｏｎｓ ｆｒｏｍ

ｉｔｓ ｍａｘｉｍｕｍ ｌｅｖｅｌ），改為政策以「對最大就業不足的評估」

（Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｓ ｏｆ ｔｈｅ ｓｈｏｒｔｆａｌｌｓ ｏｆ

ｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔ ｆｒｏｍ ｉｔｓ ｍａｘｉｍｕｍ ｌｅｖｅｌ）為依據，此一改變

令聯儲局對就業市場的評估更具彈性。對利率的看法，當局指出，策略聲明的更新明確承認了持

續低息環境對貨幣政策的挑戰，美國乃至全球貨幣政策利率，較過去更可能受限於有效利率下限

，其意應指目前各國政策利率難以大幅調高。



＊採通脹目標範圍非新意＊



至於市場最關注的通脹目標，聯儲局亦將貨幣政策以「達至長期通脹２％目標」（Ｆｏｒ

ａｃｈｉｅｖｉｎｇ ｉｔｓ ｌｏｎｇｅｒ－ｒｕｎ ｉｎｆｌａｔｉｏｎ ｇｏａｌ ｏｆ

２ ｐｅｒｃｅｎｔ），改為「在一段時間內尋求平均通脹達至２％」（Ｓｅｅｋｓ ｔｏ

ａｃｈｉｅｖｅ ｉｎｆｌａｔｉｏｎ ｇｏａｌ ｏｆ ２％ ｏｖｅｒ ｔｉｍｅ），這明

顯模糊了達到２％通脹目標的時間，而採用平均通脹率即容許通脹有更大偏離目標的空間。由於

現時美國處於超低息環境及最新通脹率只有１％，倘若經濟表現欠佳，而通脹率維持在２％以下

，毫無疑問，寬鬆貨幣政策將會持續，投資者較關心的自然是加息時間，此一改動反映聯儲局容

許通脹率在一段時間內高於２％而不會採取加息行動。



＊勿忽視首改政策影響力＊



雖然澳洲及紐西蘭儲備銀行貨幣政策亦採取通脹目標範圍，聯儲局的貨幣政策前瞻性指引改

動並非新意，但卻發出了強烈鴿派訊息，而投資者需要關注的是市場對第一次政策改動的反應。

例如聯儲局在金融海嘯爆發後採取首輪ＱＥ－２００８年１１月２５日宣布將會購買６０００億

美元按揭抵押證券（ＭＢＳ）及代理人債券（Ａｇｅｎｃｙ ｄｅｂｔ），但令資產負債表擴大

是從２００９年１月１４日開始。直到２０１０年７月１４日，聯儲局持有１１２８５﹒６０億

美元ＭＢＳ，國債購買對資產負債表的影響大概從２０１０年８月２５日開始，總額由當天的

７８４４﹒９８億美元持續增加，２０１１年１２月２１日達到１６８４２﹒４９億美元後才暫

時回穩。

聯儲局啟動首輪ＱＥ後，在２００８年１１月２５日至２０１１年１２月２１日期間，歐元

兌美元由最低１﹒２８５０先升至２００８年１２月１８日最高１﹒４７２０，後持續回落至

２００９年３月４日最低１﹒２４５６，再持續攀升至２００９年１１月２５日最高

１﹒５１４５後才回落，主要因為當年感恩節當天（１１月２６日）傳出杜拜世界違約，其後引

爆希臘及歐債危機。然而，這仍然反映，美國首輪ＱＥ令歐元兌美元最多上升近２３００點子！

另一例子是２０１４年５月８日，時任歐洲央行行長德拉吉宣布，歐央行將於２０１５年第二季

開始採取資產購買的量化寬鬆貨幣政策，消息令歐元兌美元從當日最高１﹒３９９３，跌至２０

１５年３月１３日最低１﹒０４６２才回穩，跌幅超過３５３０點子。



＊歐元料已進入上升３浪＊



今次又輪到聯儲局改變貨幣政策前瞻指引，慎防美元匯價展開中期跌浪。筆者在幾年前已指

出，美匯指數相信已在２０１７年的１０３﹒８２水平周期性見頂，並進入下跌周期，美匯指數

在２０１８年２月跌至８８﹒２５後反彈，更在今年３月借助美元突如此來的強烈需求而急升至

１０２﹒９９，但無以為繼，早前亦失守３月份低位９４﹒６５，目前於９３以下徘徊，月線圖

已呈大雙頂形態，８８﹒２５成為頸線，預料後市將會下試該位，失守的可能性極高，簡單量度

目標為７２﹒６８。歐元既為美匯指數最重磅者，短期以１﹒２５５５為雙底頸線阻力，以展開

上升３浪判斷，並以１浪之１﹒１６８倍計，歐元兌美元升至１﹒４２１９才有明顯阻力。

《資深外匯評論員 鄭廣復》（ｆｘｗ３３３３＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）



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