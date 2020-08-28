《神州縱橫－凌昆》中國水利農產尚待改善

《神州縱橫》近月中國出現了幾十年來最猛烈的洪水，對經濟的影響為何引起關注，尤其是

對農業地糧食供給的衝擊。除了短期的經濟效應外，洪災等對長期發展的意義同樣重要。



＊洪水顯露水利短板＊



中國年年有洪水，政府早有一套應對措施，災情及對策已常態化。但今年來令人擔心的原因

是：（一）洪水特別凶猛為多年少見，如三峽水庫便經歷了建成以來最大洪峰。（二）中國還處

於疫後經濟復元的過程中，再受洪災衝擊令雪上加霜。另方面對經濟的打擊未致於災難性，短期

阻延了的交通及生產之後可以補回，部分農產損失：也可以補種。今年的特別之處是如旅遊、人

流及商業等行業受疫情抑壓在先，故洪災反未招致更多損失。在中期，由於經濟活動受阻延及財

物建築損失將引起補償活動及重建，可拉動需求造成經濟反彈。估計末季在疫洪等形成的雙重復

元，將可帶來更強的反彈。年年洪災年年過，今年亦不會例外，但從長期看卻有兩點值得注意：

（一）極端天氣情況更甚。洪旱嚴密酷熱的情況將更頻發並波及更多地區。此乃全球性問題，中

國必須有所準備。此次大洪水乃實例之一。即使中國無事海外災情也可影響中國經濟，如打擊中

國的農產入口及產品出口等，國際交流如投資等亦將受損。（二）基建不足。中國基建向稱出色

，但此次洪災已清楚顯示防洪及水利等方面仍有很多工作要做。當人們熱議新基建之際，一些舊

基建仍有很多短板要補。這也帶來了巨大投資機會，可助振興經濟增長。



＊應善加利用廚餘＊



為防水旱之災必須加大主要江河的全流域水利規劃，甚至要設計更多跨流域協調。中上游要

注意蓄水保土，下游則要注意疏排及臨時蓄存（如地下水庫等）。基本設施如鐵路公路幹線、港

口機場及主要公共建築都要加強防災建設，以保障災情中運作和更快的災後復常。與水旱災情密

切相關的還有農業特別是糧食生產狀況。災情必帶來重大損失，但這是短期性及總體可控的，損

失產量也至少可部分補回。日前習近平提出了要禁制浪費食物便引起了種種猜測，如受災影響糧

產，國際供給短缺和庫存出了問題等等。其實中國傳統上十分重視糧食供給的安全，口糧供給國

產佔九成多，入口的糧食主要是增加品種和作飼料之用，且入口來源廣泛。國際上農產供給高度

多元化市場競爭充分，對入口大國如中國有利。中央提出切勿浪費的指示又正如證明供給充裕，

在緊缺之時必物盡其用怎會浪費？另方面從長遠看中國又必須：（一）提升及革新農業生產，

（二）加強利用廚餘並促進相關的化廢為寶產業發展。《資深評論員 凌昆》



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