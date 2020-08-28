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即市新聞

28/08/2020 16:40

【聚焦人幣】人幣即期六連升飆１４３點，力破６﹒８７創七個月高

　　《經濟通通訊社２８日專訊》隔夜美聯儲主席鮑威爾的講話引發市場劇烈波動，不過最終符
合預期。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早回落，低開６１點報６﹒８８５５，隨著市場
對美元後續看跌的預期更為一致，午後形勢轉變，即期匯率一度倒升最多１５０點。最終強勢收
報６﹒８６５１漲１４３點，突破６﹒８７關口，連升六日，且再刷自１月２０日以來逾７個月
新高。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現大升２１６點子，報６﹒８６１９，暫破６﹒８８及
６﹒８７關口。

＊聯儲局新貨幣政策意味美元的貶值空間加大＊

　　交易員表示，隨著中美貿易協議評估和聯儲局主席講話等關鍵風險釋放，市場對人民幣升值
的預期繼續累積，中間雖然會有中美各種摩擦，但並未涉及根本，不會對匯率帶來實質性的影響
，人民幣階段調整仍是入場時機。
　　瑞銀財富管理投資總監辦公室最新觀點稱，聯儲局新貨幣政策不單意味美元的貶值空間加大
，重塑美元獨特性的概率也下降，歐元將挑戰１﹒２０美元關口。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８９１，較上個交易日升１２點子，實
現四日連漲，創１月２３日以來新高，上個交易日報６﹒８９０３。（ｊｔ）

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