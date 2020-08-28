【人行操作】消息稱人行今進行５００億逆回購，淨回籠１０００億

《經濟通通訊社２８日專訊》市場消息指，人行今日將進行５００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作。為連續第１６日開展逆回購。
公開市場今日有１５００億元逆回購到期，即今日淨回籠１０００億，已是連續第三日收水
。
人行本周累計進行８１００億元逆回購操作，全周共有６１００億元逆回購，以及１５００
億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期。本周全口徑計淨投放５００億元。（ａｃ）
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