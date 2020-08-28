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28/08/2020 09:26

【人行操作】人行５００億逆回購利率持平，本周全口徑放水５百億

　　《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
５００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。為連續１６日開展逆回
購。
　　公開市場今日有１５００億元逆回購到期，即今日淨回籠１０００億，已是連續第三日收水

　　人行本周累計進行８１００億元逆回購操作，全周共有６１００億元逆回購，以及１５００
億元中期借貸便利（ＭＬＦ）到期。本周全口徑計淨投放５００億元。（ａｃ）

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