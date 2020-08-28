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28/08/2020 09:01

【大國博弈】傳中國３年後重新採購阿根廷大麥，或因杯葛澳洲貨

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據外電報道，南美國家阿根廷今年有可能已對華出口至少２５
萬噸大麥，明年出口量甚至達到破紀錄的３８萬噸，惟該國此前３年並無出口大麥至中國。報道
又引述一家國際谷物企業駐阿根廷的貿易商指，該公司近日裝載了６﹒５萬噸的船貨運往中國，
計劃明年１月再發３至４批船貨。
　　該貿易商分析，中國買家今年５月對進口自澳洲的大麥征收高額反傾銷和反補貼關稅，所以
轉向阿根廷採購大麥。（ｅｙ）

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