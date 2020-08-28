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28/08/2020 13:27

【ＦＯＣＵＳ】鮑叔開「高通脹」綠燈，未來加倍奉還？

　　【ＦＯＣＵＳ】跟前輩「通脹鬥士」沃爾克（Ｐａｕｌａ　Ｖｏｌｃｋｅｒ）相比，剛結束
Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ全球央行年會演講的聯儲主席鮑叔（Ｊｅｒｏｍｅ　
Ｐｏｗｅｌｌ），似正式對未來可能的高通脹提前舉起白旗。
　　據聯儲這項新政策框架戰略，過往「就業最大化＋穩定物價」的雙目標，將轉至「重點關注
就業＋容忍更高通脹」；此里程碑式調整意味即使未來通脹向２％以上邁進，聯儲仍將長期維持
現時超低息政策。不過，３０年期美債殖利率在鮑叔講話後錄得逾兩個月最大漲幅。

＊允通脹破２％，棄「預防式加息」路徑＊

　　繼６月金句－－「甚至連『考慮加息』的可能都沒有考慮」後，聯儲最新《長期目標和貨幣
政策聲明》正式寫入「允許通脹在一段時間內高於２％」字眼，相當於放棄過去逾３０年「預防
式加息」路徑，為更長期的低利率時代開綠燈。
　　借周四（２７日）Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ全球央行年會主題演講，釋出上述轉變信號的
鮑叔並指，聯儲利率政策決定將以距離充分就業有多少「不足（ｓｈｏｒｔｆａｌｌ）」，而非
以往的「偏差（ｄｅｖｉａｔｉｏｎｓ）」作為依據。此意味著，即使花旗國未來失業率下行，
聯儲也不會考慮加息為經濟降溫；過往「就業最大化＋穩定物價」的雙目標，調整為將勞動力市
場放在首要考量。
　　坐言起行，聯儲僅過去一周就通過「主街借貸計劃（Ｍａｉｎ　ｓｔｒｅｅｔ
ｌｅｎｄｉｎｇ　ｐｒｏｇｒａｍ）」買入逾４億美元貸款組合、１﹒１９億美元公司債及
ＥＴＦ為企業泵水。

＊透風「毫不猶豫行動」，金價跌債息飆＊

　　截至７月，花旗國失業率高逾１０％，核心通脹環比雖錄３０年來最大升幅，但同比升幅
１﹒６％仍位於２％以下。聯儲繼續ＱＥ及維持超低息提振勞動力市場的正當性滿滿，標指迎來
五連漲再創新高，金價隨鮑叔講話漲逾１％。
　　不過，一句容許更高通脹能否改變「刺激需求－提振就業－引發通脹」的傳統經濟學規律？
倘若通脹未來升穿２％，到底要達至何種水平才會觸發加息？對此，鮑叔全都無可奉告，更指「
新通脹策略不會由一個明確的數學公式來決定」。
　　儘管如此，他在演講末尾的說法似乎露出一絲玄機－－如果通脹壓力過大或通脹預期攀升到
與我們目標相一致的水平之上，聯儲會毫不猶豫地採取行動，此是否意味未來一旦加息將更快更
激進？
　　反映長期通脹趨勢的長期限美債遭遇急劇拋售，３０年期殖利率升穿１﹒５１％，創兩個月
最大漲幅，而黃金掉頭急跌逾２％。而聯儲聲明提及，「能否持續實現最大就業和價格穩定，取
決於穩定的金融體系」，直認角色並非「全能上帝」。
　　在債務難以為繼、惡性通脹來臨之前，先繼續這場狂歡派對。

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