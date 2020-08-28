《師傅教路－黃瑋傑》增養殖產能拓零售渠道，中糧肉食業績可期

《師傅教路》中糧肉食（０１６１０）上半年度由虧轉盈，同時恢復派發中期息，但公布業

績後股價不升反跌。中糧肉食主要業務包括：飼料生產、生豬養殖及屠宰分割、生鮮豬肉及肉製

品生產、經銷與銷售，以及肉類產品（包括豬肉、牛肉、禽肉及羊肉）進口分銷。集團在吉林、

內蒙、天津、河北、河南、江蘇、湖北等省市建有現代化生豬養殖基地及配套飼料廠。其生鮮豬

肉分部包括生豬屠宰分割、生鮮豬肉的經銷及銷售，在江蘇、湖北擁有兩座現代化屠宰加工基地

，並在湖北、內蒙、吉林建設新的屠宰加工基地。產品主要為冷鮮豬肉，集團大力開展品牌化運

作，通過「家佳康」品牌覆蓋上海及長三角、北京、武漢等主要城市及地區的豬肉消費市場。其

肉製品分部包括各類肉製品（主要為西式低溫肉製品）的生產、經銷及銷售，集團在江蘇、湖北

、廣東擁有三座現代化肉製品加工基地，通過「萬威客」、「家佳康」兩大品牌覆蓋國內主要一

二線城市的肉製品消費市場，並服務大型連鎖餐飲客戶。其肉類進口分部包括進口肉類產品（包

括豬肉、牛肉、禽肉及羊肉）及副產品，並於國內加工及分銷。



＊半年營業收入大漲１０８％＊



於截至２０２０年６月３０日止上半年度，集團實現營業收入９１﹒６８億元（人民幣﹒江

下同），同比大幅增長１０８％；生物資產公允價值調整前股東應佔溢利為１３﹒８５億元，去

年同期錄得虧損２﹒０４億元；生物資產公允價值調整後股東應佔溢利為２０﹒５４億元，較去

年同期的１﹒４２億元溢利大幅增長１３﹒５倍。毛利率在生物資產公允價值調整前為２３％，

同比增長２６個百分點，主要由於加強疫病防控和成本控制，令養殖業務利潤迅速增長。



＊受惠商品大豬售價大幅上漲＊



按業務劃分，集團生豬養殖分部上半年度生豬出欄量為８０﹒１萬頭，同比減少４４﹒８％

，但受惠商品大豬銷售均價大幅上漲１６２﹒６％至每公斤３２﹒６３元，帶動分部業績創新高

達１７﹒６１億元，頭均利潤處於行業領先水平。生鮮豬肉分部受行業生豬供應緊缺，令生鮮豬

肉銷量下降４０％至５﹒１萬噸，但集團抓住疫情期間家庭消費迅速增長的機遇，大力發展品牌

業務，品牌生鮮收入增長５８﹒９％至７﹒１７億元，品牌生鮮收入佔比提高９﹒４個百分點至

４０﹒７％。肉類進口分部在國內肉類供應偏緊的趨勢下，上半年進口肉類銷量達１７﹒５萬噸

，增長１９４﹒１％，分部收入增長１８６﹒３％至４８﹒５億元。



＊建議買入，目標４﹒１港元＊



集團繼續加快養殖產能建設，提高上下游匹配度，於２０１９年底已完成生豬養殖產能５０

２﹒４萬頭，今年上半年又在北方開工建設５０萬至１００萬頭新養殖產能。另一方面，集團將

不斷開拓零售新渠道，持續開展生鮮差異化、品牌化運作，擴大品牌影響力。建議買入價３﹒６

港元，目標４﹒１港元，止蝕位３﹒３港元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股

票）



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