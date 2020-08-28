《陶冬天下－陶冬》Ｋ－型復甦

《陶冬天下》經濟學家們，不少是字母專家，創造出Ｖ－型復甦、Ｕ－復甦、Ｌ－型復甦等

概念，更有創意的還發明了耐克（Ｎｉｋｅ）商標型復甦。今天，筆者講講Ｋ－型復甦。



美國的股市，正在經歷典型的Ｋ－型復甦。３月份股價一起暴跌，畫出Ｋ－型左邊的一豎，

接下來股市板塊兩極分化，以ＦＡＡＮＧ及特斯拉為首的科技股飆升，實體經濟公司的股價就大

大落後，那怕Ｓ＆Ｐ５００指數創下歷史新高後，約五分之一的股價仍然潛水至少一半，市場平

均股價仍比股災前跌四分之一。暴漲與深跌共存，是所謂市場的Ｋ－型復甦。



一場史無前例的人流管制，重創了美國實體經濟，多數企業的盈利慘不忍睹，失業率創下戰

後新高，大型連鎖集團申請ｃｈａｐｔｅｒ １１破產保護的數量已經超過２００９年的水平。

另一方面，為了制止經濟斷崖式下墜，美國政府推出了極為激進的財政赤字政策，聯儲在三個月

內幾乎將資產負債表翻了一倍，來支持政府的救援計劃，拉低發債成本。巨額流動性被注入體系

，但是實體經濟無法完全消化，多數新流動性滯留在資本平台，債市和股市分別走牛，美股的表

現令人瞠目。仔細看來，拉動美股指數的主要是幾家科技巨企，他們多是疫情經濟的受益者，高

增長前景也惹人遐想。那是Ｋ型右側上揚的部分，至於航空、酒店、能源等則仍深陷水深火熱，

那是Ｋ型右側的下滑的部分。流動性與盈利的嚴重不匹配，打造出一個罕見的股價分道揚鑣。



Ｋ－型復甦，也適用於描繪經濟復甦。隨著人流管制逐步放鬆，美國經濟已經出現了數據上

的小ｖ反彈，不過那不過是從極度低迷水平上出現的初步反彈。經濟活動恢復到疫情前七成左右

後，第二階段的復甦就可能很困難。部分就業機會，相信會永久消失，這部分失業人士找工作時

間或許要以年來計算，新工作的收入也會較低。受到國際旅遊、遠程工作影響的部分行業，也許

永遠的都不能完全恢復。



經濟復甦中的Ｋ－型，指的是有股市投資能力的和依靠工薪收入生活的兩個人群。根據有無

受惠於股市分階層，８０年代開始就有實證，貧富分化在２００８年金融危機後變得愈發突出，

而這次ＱＥ規模令上次的ＱＥ小巫見大巫。就業市場與實體經濟的復甦速度十分緩慢，而資產價

格卻在飆升中，這就是Ｋ－型復甦的右邊兩條分道揚鑣的線。



這種形狀的復甦，不僅發生在美國，也同樣發生在其他國家。為了確保經濟不崩潰，主要發

達國家多在直升機上撒錢，撒錢的彈藥來自央行毫無顧忌的印錢運動，當然印錢規模不及美國。

股市便成為ＱＥ的最大受惠者，這是人為救市所產生出的結果。



Ｋ－型復甦又是未來社會分裂的溫床。最近兩次金融危機，派生出巨大的過度流動性，刺激

資產價格暴漲。贏家與輸家，多數靠投資能力來分割，多數發達國家的中產階層人數因此萎縮，

還是Ｋ－型復甦。上一場危機，激起了逆全球化、民粹主義和極端政治思潮。且看這場危機會打

開哪一個潘多拉魔盒。《陶冬》



＊ 本文原載於今周刊，為個人意見，並非投資建議或勸誘。



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