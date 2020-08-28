【新冠肺炎】林鄭承認本港第三波疫情很可能與海員機員過境有關

《經濟通通訊社２８日專訊》特首林鄭月娥接受《鳳凰衛視》訪問時，承認本港第三波疫情
「有很大的可能」與海員、機組人員過境有關，又指有些政策執行得不太完善，發現有部分海員
在港逗留時走入社區，而政府知道問題後已經馬上堵塞，現已暫停海員於本港換班的安排。
不過，她重申一些機組人員、海員必須獲得豁免，否則食品、貨品運送等服務便會停頓下來
。（ｃｌ）
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