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28/08/2020 09:21

【新冠肺炎】內地返港檢疫人士疑擅離中區賓館，職員報警求助

　　《經濟通通訊社２８日專訊》警方清晨接獲中區羅便臣道４號宏基國際賓館職員報案，指一
名正在接受隔離檢疫的男子，擅自離開賓館。警方接報調查，暫將案件列作「求警協助」處理，
正追尋該男子下落。
　　現場消息指，該名持香港身份證的男子數日前從內地來港，事發時，他自行到櫃檯退房，並
攜帶行李離開。（ｃｌ）

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