【新冠肺炎】綠置居下周一恢復揀樓

《經濟通通訊社２８日專訊》香港房屋委員會宣布，「出售綠表置居（綠置居）計劃單位

２０１９」的選樓服務下星期一（３１日）開始逐步恢復，每天選樓環節及邀請選樓的人數會適

度調整。

由８月３１日起，選樓服務於星期一、三及五舉行，每個選樓日將設有兩個選樓時段，分別

由上午９－１１時開始。房委會已按申請者的選樓次序分批發出選樓通知書予合資格的綠置居申

請者。（ｃｌ）

