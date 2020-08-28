【新冠肺炎】本港新增１３宗確診個案，其中１０宗為本地感染

《經濟通通訊社２８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增

１３宗新冠肺炎確診個案，其中，３宗是輸入病例，１０宗屬本地感染，其中，７宗與之前個案

相關，餘下３宗病源不明。

上述病源不明個案，包括一名將軍澳Ｆｏｏｄ Ｐａｎｄａ外賣員、一人是學生，另一人是

在港景峰附近工作的地產經紀。（ｃｌ）

