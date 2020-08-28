【新冠肺炎】醫管局：離世確診者增至８４人

《經濟通通訊社２８日專訊》醫管局總行政總理何婉霞在疫情記者會上表示，過去一日，除
了兩名確診患者離世外，昨日一名在將軍澳醫院急症室不治的病人，今日亦確診，令離世患者增
至８４人。
她表示，病人的妻子和女兒深喉唾液樣本均呈陽性，另外一名兒子抗體測試［也呈陽性，他
們都在將軍澳醫院留醫。（ｃｌ）
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