【新冠肺炎】醫管局：離世確診者增至８４人

《經濟通通訊社２８日專訊》醫管局總行政總理何婉霞在疫情記者會上表示，過去一日，除

了兩名確診患者離世外，昨日一名在將軍澳醫院急症室不治的病人，今日亦確診，令離世患者增

至８４人。

她表示，病人的妻子和女兒深喉唾液樣本均呈陽性，另外一名兒子抗體測試［也呈陽性，他

們都在將軍澳醫院留醫。（ｃｌ）

