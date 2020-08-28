【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５４﹒８億人幣，買小米騰訊沽中建材

《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股造好，納指標普再創新高，不過美國宣布將２４間中
國企業出口管制黑名單，市場憂慮中美關係惡化，港股低開２２點報２５４６９，已為全日高位
，隨後跌幅擴大，曾挫３０５點，低見２５１８６，插穿１０天線（約２５２７９點），恆指中
午跌１５９點。大市午後在上午波幅內走，收市跌２１０點或０﹒８３％，報２５２８１。
按額度計算，北水全日淨流入５４﹒８億元人民幣，增加１２０﹒６％。北水淨買入最多的
個股依次是小米集團（０１８１０）、騰訊控股（００７００）、美團點評（０３６９０）；淨
賣出最多的依次是中國建材（０３３２３）、安踏體育（０２０２０）、舜宇光學科技
（０２３８２）。
主板成交１５０６﹒０１億元增加１３﹒１％。其中港股通成交２８５﹒２億元，佔總成交
１８﹒９％。
＊小米績優獲北水掃貨，淨流入逾１０億元＊
ＡＴＭＸ ４股齊逆市上升。小米中期多賺逾三成，獲高盛大幅上調目標價，股價續創逾兩
年高，逼近上市高位，收市大升１１﹒４％報２１﹒３５元，北水淨買入１０﹒４億元。
騰訊控股跌轉升１﹒１８％報５５８元，北水淨買入８﹒７億元。
美團點評升４﹒７１％報２７１元，北水淨買入３﹒８億元。
中國建材跌１﹒７４％報１１﹒３２元，北水淨賣出１﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
小米集團 （０１８１０） １０﹒３５
騰訊控股 （００７００） ８﹒６８
美團點評 （０３６９０） ３﹒７５
海底撈 （０６８６２） ２﹒２４
石藥集團 （０１０９３） １﹒７６
淨沽出最多港股：
中國建材 （０３３２３） －１﹒４０
安踏體育 （０２０２０） －１﹒１１
舜宇光學科技 （０２３８２） －０﹒３８
思摩爾國際 （０６９６９） －０﹒３２
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（ｃａ）
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