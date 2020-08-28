《日入而息》招行少賺逾１％，交行盈利跌１５％，港股升１４０點

《今天重點》﹡交通銀行（０３３２８）中期純利按年跌１４﹒６１％至３６５﹒０５億元

人幣；交行上半年利息淨收入按年升５﹒４１％，淨息差跌０﹒０５百分點

；下半年淨息差將持續受壓但可控，無意調整全年收入目標

﹡招行（０３９６８）中期純利跌１﹒６％至４９８億元人幣，不良貸款率降

﹡中生製藥（０１１７７）中期純利跌１６％至１２億元人民幣，派季度息２

港仙

﹡南方東英否認科指ＥＴＦ錯價，投資者或開市前嘜高價；首隻恆生科指

ＥＴＦ開錯價？港交所：不評論個別產品

﹡日本首相安倍晉三正式宣布辭職，上月中旬已感不適；日本財相麻生太郎接

班呼聲高，岸田文雄有意角逐黨魁



《即日市況》﹡期指日港股上行牛熊線遇阻，全日升１４０點收２５４２２點



《深滬股市》﹡滬指收漲１﹒６％突破三千四，本周升０﹒７％五連漲



《美元匯價》﹡歐元反覆回升，或先試１﹒１９２０阻力；歐元最新報１﹒１９１３╱

１６，日圓最新報１０５﹒２４╱２６



《公司業績》﹡創興銀行（０１１１１）中期少賺２１％至７﹒１５億元，中期息０﹒１１

元；上半年淨利息收入跌５﹒３％，淨息差降１８個基點

﹡中海化學（０３９８３）中期盈利３﹒１億元人民幣，不派息

﹡天津發展（００８８２）半年賺１﹒１億元，跌逾６８％，派息３仙

﹡北控水務（００３７１）半年盈利２２﹒７億元，跌逾１８％，息８﹒４仙

﹡東風（００４８９）半年盈利３０﹒２億元人民幣，跌逾６４％，息１０分

﹡保利置業（００１１９）半年盈利８﹒３億元，跌７７﹒８％，不派息

﹡中視金橋（００６２３）半年虧轉盈１２３９萬元人民幣，不派息

﹡聯想控股（０３３９６）中期純利６﹒３７億元人民幣，大跌逾７６％，不

派息

﹡特步（０１３６８）半年盈利２﹒５億元人民幣，跌逾４６％，息６﹒５仙

﹡神威藥業（０２８７７）半年賺２﹒５億元人民幣，跌近１２％，息１１分

﹡上海醫藥（０２６０７）中期純利升６﹒８５％至２４﹒４３億元人民幣

﹡大同集團（００５４４）半年虧損擴大至２６４３萬元，不派息

﹡先健科技（０１３０２）半年盈利９８９５萬元人民幣，升逾７％，不派息

﹡百濟神州（０６１６０）中期虧損擴大至６﹒９９億美元，不派息

﹡兌吧（０１７５３）半年虧損收窄至４７８４萬元人民幣，不派息

﹡招商局港口（００１４４）半年少賺７６％，息１８仙

﹡金界（０３９１８）中期純利２０６３萬美元，插近９２％，息０﹒２９美

仙

﹡信利國際（００７３２）半年賺３億元，上升１﹒１倍，不派息

﹡建滔集團（００１４８）半年盈利１０﹒６億元，跌２６﹒５％，息２８仙

﹡建滔積層板（０１８８８）半年少賺逾３２％，連特息共２元

﹡紅星美凱龍（０１５２８）中期純利跌近六成至１１億元人民幣，不派息

﹡都市麗人（０２２９８）半年盈轉虧損１﹒３億元人民幣，不派息

﹡山東黃金（０１７８７）中期純利升１倍至１１﹒２億元人民幣，不派息

﹡中州證券（０１３７５）中期純利跌八成七至３０８５萬元人民幣，不派息

﹡中信股份（００２６７）半年賺２７０億元，跌１９﹒４％，派息１亳

﹡中國金融投資（００６０５）半年盈利７０５７萬元，跌４９％，不派息

﹡中國鋁業（０２６００）中期純利大跌９４﹒９５％至３５７１萬元人民幣

﹡中廣核新能源（０１８１１）半年盈利１億美元，升４２％，不派息

﹡中關村科技租賃（０１６０１）半年盈利７７９３萬元人民幣，升５％，不

派息

﹡太興（０６８１１）中期純利大跌８３％至８４１萬元，派息１﹒３仙

﹡達利食品（０３７９９）半年賺１８﹒８億元人民幣，跌９﹒５％，息

７﹒５港仙

﹡福建諾奇（０１３５３）半年虧損擴大至７２９萬元人民幣，不派息

﹡綠城管理（０９９７９）中期純利跌１４﹒３％至１﹒３４億元人民幣

﹡微創醫療（００８５３）中期盈轉虧６５５６萬美元，不派息

﹡新高教集團（０２００１）中期純利跌近一成九至２﹒３９億元人民幣，派

息４﹒２分

﹡加達（０１６２０）半年盈利７２９﹒２萬元，跌９﹐６％，不派息

﹡浦林成山（０１８０９）半年盈利２﹐６５億元人民幣，升近２％，不派息

﹡交通銀行（０３３２８）中期純利按年跌１４﹒６１％至３６５﹒０５億元

人幣；交行上半年利息淨收入按年升５﹒４１％，淨息差跌０﹒０５百分點

﹡招商局中國基金（００１３３）中期盈轉虧蝕３４８８萬美元，不派息

﹡神州租車（００６９９）中期轉盈為虧，蝕４３﹒４億元人民幣，不派息

﹡永安（００２８９）中期轉盈為虧蝕３﹒４億元，派息１１仙

﹡愛得威建設（０６１８９）中期盈轉虧蝕２２７９萬元人民幣，不派息

﹡ＢＨＣＣ ＨＯＬＤＩＮＧ（０１５５２）中期盈轉虧蝕近４０萬坡元，不

派息

﹡新娛科控股（０６９３３）中期多賺６９％至２０４０萬元人民幣，不派息

﹡中生製藥（０１１７７）中期純利跌１６％至１２億元人民幣，派季度息２

港仙

﹡環宇物流（０６０８３）中期溢利按年升２１％至９８６萬元，不派息

﹡聯康生物科技（００６９０）中期盈轉虧蝕１１４６萬元，不派息

﹡中國同輻（０１７６３）中期純利跌５１％至７１９２萬元人民幣，不派息

﹡寶峰時尚（０１１２１）中期虧損收窄至１１４１萬元人民幣，不派中期息

﹡水發興業（００７５０）中期轉虧為盈，賺２﹒２億元人民幣，不派息

﹡東勝旅遊（００２６５）中期虧損收窄至２４５６萬元，不派息

﹡常茂生物（００９５４）中期少賺６４﹒３％至１５１８萬元人幣，不派息

﹡創信國際（００６７６）中期虧損收窄至２５５﹒１萬美元，不派息

﹡星宏傳媒（０１６１６）中期轉盈為虧，蝕１７５６萬元人民幣，不派息

﹡上海實業（００３６３）中期少賺６０％，派中期息２２仙及上實城開股份

作特別息

﹡遠大住工（０２１６３）中期盈轉虧蝕２１７５﹒７萬元人民幣，不派息

﹡北京控股（００３９２）附屬燕京啤酒中期少賺４７﹒５％至２﹒６９億元

人民幣

﹡天瑞汽飾（０６１６２）中期純利升４２％至３１６５萬元人民幣，不派息

﹡滄海控股（０２０１７）中期純利跌４４％至５９５萬元人民幣，不派息

﹡中國織材控股（０３７７８）中期盈轉虧蝕１０７９﹒４萬元人幣，不派息

﹡滿貫集團（０３３９０）中期轉盈為虧，蝕４８３６萬元人民幣，不派息

﹡中國環保科技（００６４６）中期虧損收窄至２１５６﹒８萬元，不派息

﹡長城汽車（０２３３３）中期少賺２４﹒５％，不派中期息

﹡萬華媒體（００４２６）首財季虧損擴大至５６６萬元，不派息

﹡招行（０３９６８）中期純利跌１﹒６％至４９８億元人幣，不良貸款率降

﹡希瑪眼科（０３３０９）中期盈轉虧２０９８萬元，不派中期息



《公司資訊》﹡ＥＳＲ（０１８２１）電子商務發展加速使物流業受益，將加深亞太地區業

務

﹡乙德投資（０６１８２）斥資３２３０萬元購買辦公室物業

﹡農夫山泉（０９６３３）料超購逾３００倍，傳上限定價市值逾２０００億

元

﹡大酒店（０００４５）重組泰國合營涉曼谷半島酒店

﹡中匯集團（００３８２）旗下華商學院四會校區首期交付，料本科生規模將

逾３萬人

﹡中電（００００２）彭達思明年４月起任集團總監兼首席策略及變革總裁

﹡平保（０２３１８）續投資低估值高派息股票資產，料明年見改革成果

﹡英皇國際（００１６３）發行２﹒５億美元中期票據，年利率４﹒５厘

﹡復星（００６５６）評級機構對集團極度悲觀未反映基礎營運，派息率將維

持穩健

﹡揚科集團（０１４６０）配股集資２３４９萬增持軟件科技公司

﹡置地公司與星展達成首筆１０億港元可持續發展表現掛勾貸款

﹡萬科（０２２０２）財務穩健不會加大槓桿發展，暫未有分拆商業業務計劃

﹡港鐵（０００６６）東鐵線新９卡列車和信號系統９月１２日起投入服務



《國企紅籌》﹡華僑城（０３３６６）擬售西安華僑城置地全部權益



《神州民企》﹡騰訊（００７００）申請自動駕駛、車輛碰撞預警等專利

﹡合景泰富（０１８１３）維持全年銷售目標１０３３億元人民幣

﹡綠城中國（０３９００）有信心完成全年２５００億元人民幣銷售目標

﹡特步（０１３６８）有信心下半年業績較上半年佳，毛利率料維持於４０至

４１％



《中國要聞》﹡全國開工改造老舊小區逾２萬個，達全年目標５６％

﹡官媒表示１２家一線房企被開刀，最遲９月交降債方案

﹡深汕合作區容許納稅企業購買最多２０套商務公寓

﹡特斯拉上海工廠招募千名員工準備生產Ｍｏｄｅｌ Ｙ

﹡農業部表示未獲通過的非洲豬瘟病毒診斷製品一律停生產

﹡澳洲牛肉查出禁藥氯霉素，被中國暫停進口

﹡銀保監周亮批評部分股份制銀行違規批貸漠視金融風險

﹡糧儲局稱每年糧食產後損失７００億斤，擬修法倡減損

﹡聯發科表示已向美方申請９月中後可向華為繼續供貨

﹡中國上周購美國牛肉規模創記錄高，豬肉規模一個月大

﹡美國首席農業談判代表態度軟化，強調中美推進溝通

﹡「國家隊」半年戰績揭曉，社保基金季增持１２２隻股

﹡中國城投評級上調創三年來最多，得益於流動性寬鬆

﹡中國農業再保險公司獲批籌建，註冊資本１６１億元人民幣

﹡銀保監印發健全銀行業保險業公司治理三年行動方案

﹡人行５００億逆回購利率持平，本周全口徑放水５００億

﹡王毅稱中國將加大開放，中挪應盡快達自由貿易協議

﹡傳印度國有煉油商已停止由中資油企進口原油

﹡據報房地產融資新規暫無時間表，細則仍待敲定

﹡小鵬汽車赴美首掛收高逾四成，市值逼近１５０億美元

﹡傳百勝中國已交上市申請，最快下周招股集資廿億美元

﹡外交部表示暫停一澳洲企業對華牛肉出口與兩國關係無關；外交部軍控司表

示現階段要求中方參與核裁軍談判不合理

﹡印度對原產自中國的乙酰生物產品發起反傾銷調查

﹡外匯局表示７月中國服務貿易逆差１０８億美元

﹡三部門表示堅決制止機關食堂浪費，嚴格成本控制杜鋪張

﹡上交所調整科創５０指數樣本，於９月１４日生效

﹡退休五年後，工商銀行金融部原副總經理王英奎被查

﹡上海北外灘重點投資項目簽約，年內總投資已超１０００億



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，報１２７２８﹒８５點

﹡萊特希澤表丕解決現有壁壘是美台啟動貿易談判的關鍵



《其他消息》﹡林卓廷稱有心理準備被捕，但無預料被控暴動罪

﹡黎智英涉嫌恐嚇記者案，下周四裁決

﹡香港地球之友支持港交所推行新股認購無紙化

﹡深股通額度全日用６２﹒３億元；滬股通額度全日用２７﹒４億元，陸股通

淨流入逾６４億

﹡中原ＣＣＬ按周跌１﹒２１％，放寬防疫秋季重拾升軌



《新冠肺炎》﹡本港新增１３宗確診個案，其中１０宗為本地感染

﹡醫管局表示離世確診者增至８４人

﹡張建宗稱爭取下月公布第三輪防疫抗疫基金

﹡中央最多可派６００人支援檢測，覆檢制度可減低假陽性

﹡全港設１４１個社區檢測地點，市民明天起可網上登記

﹡１４１個全民檢測採樣中心，包括官校及非政府場地等

﹡九龍灣展貿據報將用作全民自願檢測中心

﹡內地返港檢疫人士疑擅離中區賓館，職員報警求助

﹡本港料不早於９月１４日開學，網上上課恐致網絡擠塞

﹡陳肇始稱逾６０００醫護協助檢測；已預備足夠防護裝備

﹡雅各臣夥復星醫藥在港澳供應潛在１０００萬劑在研疫苗

﹡雅培推出廉價版快速試劑，傳今年產量已被華府全購

﹡綠置居下周一恢復揀樓

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