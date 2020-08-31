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即市新聞

31/08/2020 07:50

《華爾街內望》特朗普或簽逾一萬億元新紓困方案，道指漲１６１點

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美國總統特朗普或簽署１﹒３萬億美元新紓困方案，美股上周
五（２８日）走高，科技股推動下標指及納指再創新高。
　　道指漲１６１點或０﹒５７％，報２８６５３點。標指漲２３點或０﹒６７％，報３５０８
點。納指漲７０點或０﹒６％，報１１６９５點。三大美國股指上周累計均收漲，當中標指及納
指已連續第五周上漲。
　　美國白宮幕僚長梅多斯表示，特朗普願意簽署一項１﹒３萬億美元的新紓困方案，金額較早
前白宮及共和黨提出的１萬億美元高，不過仍低於眾議院議長佩洛西提出的２﹒２萬億美元。
　　最新經濟數據顯示，美國上月消費者支出增幅勝預期，但儲蓄率仍遠高於疫情爆發前水平，
而不包括食品和能源的核心個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數按年增１﹒３％。
　　個股方面，能源股漲１﹒９％，颶風勞拉沒有造成大範圍破壞，石油鉆井平台和煉油廠開始
恢復營運。
　　沃爾瑪宣布聯合微軟競購ＴｉｋＴｏｋ美國業務後，分別收漲２﹒７％和１％。美聯航、可
口可樂分別漲３﹒１％和３﹒３％，兩公司為強制休假及自願離職等削減成本措施做準備。戴爾
公布季度獲利超預期後跳漲６﹒１％。
　　　指標十年期國債收益率跌１個基點，報０﹒７３５９％。五年期國債收益率跌３個基點，
報０﹒２７９９％。（ａｌ）

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