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31/08/2020 09:00

《牛熊志選－陳其志》回補上升裂口，留意網易購１３６５２

　　《牛熊志選》恆指上周高位反覆，在２５２００點至２５７００點之間整固，上周五
（２８日）似曾突破，惟最後無以為繼，再次落返區間之內，反映區間頂之上沽壓沉重。恆指牛
熊證資金流情況，截至上周四（２７日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１４５５萬港元
資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證則累計約１億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡
倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２４０００點至２４２９９點之間
，累計相當約１６７３張期指合約；熊證街貨主要在收回價２６０００點至２６２９９點之間累
計了相當約１９９４張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至２１﹒４％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升
０﹒９個波幅點至２１﹒６％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅下降０﹒１個波幅點至３０﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至
３４﹒９％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升７﹒４個波幅點至３９﹒４％；中油
（００８５７）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至３５﹒６％；海油（００８８３）的引伸波幅
下降０﹒８個波幅點至３０﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至
２１﹒２％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升１﹒７個波幅點至２８﹒３％；工行
（０１３９８）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至２０﹒８％；平保（０２３１８）的引伸波幅
上升０﹒６個波幅點至２０﹒８％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至
２５﹒２％。
　　輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，網易（０９９９９）的相關認購證及牛證合共錄
得約９５９５萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的
網易認購證為行使價約１８５元至１９８元附近的中期價外條款，實際槓桿約５倍至６倍。另外
，瑞聲（０２０１８）相關認購證及牛證期內錄得約４４３２萬元資金淨流入部署，資金留意行
使價５６元至６２元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約３倍至４倍；牛證方面，資金留
意收回價４２元至４６元之間的較貼價條款，收回距離約５％至１３％，槓桿約４倍至９倍。
　　至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約５７４０萬元資金淨流入部
署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４３８元至４５３元附近的中期價外條款，
實際槓桿約６倍至７倍；熊證方面，資金主要留意收回價５６４元至５６５元附近的條款，收回
距離約３％至３％，槓桿約２０倍至２３倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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