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即市新聞

31/08/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股長期仍只處反彈中

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和４０％
，局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。來到８月最後一個交易日，恆生指數陰陽燭月線圖上勢必錄
得陽燭，屬於連續第三個月。由此可見，自５月起，好友一直在努力反攻中，雖則曾於７月遇到
很大的阻力。指數從２０１８年１月高位３３４８４展開長期跌浪後，「一浪低於一浪」的局勢
至今仍未被破壞。換言之，雖然指數已於本年３月低位２１４３９找到中期重要支持位。現仍只
處於中期反彈浪中。
　　配合投資氣候作分析，港股目前並不具備正式展開長期升浪的條件，指數從２１４３９顯著
反彈，皆因當時投資者對利淡因素作出了過敏的反應。理論上須得前升浪頂（本年１月高位
２９１７５）被升越後，我們才應假設長期新升浪已經開始。然而，若將先前兩個升浪頂連成一
條直線而得出的下降軌阻力被正式升破，長期好友已經可以嘗試進攻了。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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