《一周攻略－周進略》美聯儲包底，市場押中寶

《一周攻略》對於全球投資者而言，上周美聯儲主席鮑威爾的發言，可以說是大家萬眾期待

的大事，而不枉大家的靜心等待，終於表述出來的意思，的確為大家過去一段日子的樂觀，加強

了相當理據。１



＊信心最低潮，便是撈底時＊



是的，單純從年初至今的疫情發展，第一季是最出人意表，因為殺個措手不及，完全沒有想

到，今時今日，竟然有此一著。全球的疫情大流行，尤其歐美社會，由原本的不當一回事，掉以

輕心，到後來不得不盡量封鎖各社交和經濟活動的環節。如此一來，會無可避免地造成重大的經

濟打擊，見諸於各國的經濟數據，失業急增，ＧＤＰ不單不是增長放緩，甚至是負增長數以十個

百分點，完全是歷史性的時刻，而同樣歷史性的，當然有油價跌至負數一幕。

際此，投資者的信心可以說是最低點，但同樣地，能夠在此際，大概第一季與第二季之交，

３月與４月之間，開始陸續入市的，最終都成為大贏家，成功撈底。事實上，之後的股市，尤其

美股，特別是當中的納指，可以說是頭也不回，屢創新高，如入無人之境，而當中給力最多，其

實只不過其中五至六家科網超級巨企，甚至不少人發現，單純當中一兩隻，其回報已經等於標普

５００以至羅素２０００一大部分的回報總和，不可謂不驚人。



＊財政政策子彈，最終央行買單？＊



當中過程，究竟有多少是基於對於實體經濟的復甦憧憬？這當中不無疑問。尤其即使大家的

社交隔離措施放鬆，經濟活動卻不是一下子復活的，不少人已經在領政府的相當福利，是不是企

業馬上可以提供職位，而有關失業人士又是否願意放棄財政政策的資助，而重回勞動力市場？尾

大不掉的，不少一兩個地方，而是全球各地財政政策都可以面對的難題。當中還未計及，財政政

策的子彈，來自減少稅收，增加公共開支，當中的財政赤字，有朝一日都要還，是誰在買單？是

未來的納稅人？抑或乾脆以央行的貨幣政策去包底？

這裏便是美聯儲以至一眾央行的角色所在了。顯然，經過全球金融海嘯後，大家對於央行的

能耐深信不疑，只要肯維持低利率，甚至負利率，又用量各式工具，包括量寬買資產等，大家有

信心，復甦一定來臨。當然，這當中不無道理，尤其之前的經驗。事實上，鮑威爾的發言，如今

正要為市場這種期望背書，變相的包底，因為他和一眾官員委員咸認為，若在疫情爆發前的多年

來，經濟明顯是好景氣，但仍無法把通脹預期搞上去，以至利率維持在低水平，實質上接近零水

平此下限，則萬一有任何負面震盪，則難以有進一步空間救助，故此有必要有言在先，以期望管

理先行，把話說得更白，就是大家短期內，甚至好一段日子之內，都不必怕美聯儲害怕通脹，反

而是之前一直低於目標平均多年，如今可能有必要容許通脹在高於目標平均相當日子，也可以拉

回至平均。如此一來，大家還不有恃無恐嗎？



＊部分換馬至舊經濟，平衡風險＊



以此觀之，之前大家的押注，看似非理性，看似是零售投資者，甚至是新手之作，但其實不

無計算在內。亦正因如此，大家不難發言，火上加油的是科技新經濟以增長作為賣點的，繼續跑

贏傳統舊經濟，縱然前者時有獲利回吐者，並有一定專業投資人換馬至後者，以博其估值較便宜

，但幾個月以來的韻律，看來未改變。此一趨勢，甚至蔓延至港股，新推出的科技板塊相關的指

數，固然是日日跟進者眾，連帶剛上市的新產品，大家一哄而上，其不問價，不理資產淨值只搶

高的行為，也見諸於上周其產品的開價早段有重大異常之上。當然，投資者愈見此等現象，一方

面固然不必勉強估頂，甚至冒險沽空，但也應有心理準備，一如上文所指的部分專業基金經理一

下，合理的平衡一下，把注碼換馬部分至傳統舊經濟，博其在未來數月有不錯的反彈空間。美股

如是，港股亦如是。至於指數，除了美股真的有動力創新高，主要受惠上述科網巨企在指數的佔

比所帶動，港股無此優勢，只能反覆向上，便已不錯。

短期而言，港股不少板塊輪動速度加快，但都是行業內的首選或龍頭，不是完全失控的禾雀

亂飛，大家可以從中找出相關的領航者，便是強者愈強的動量策略所在。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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