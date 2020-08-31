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即市新聞

31/08/2020 10:37

《套期保值－蕭猷華》恒指短線上望２６２００點

　　《套期保值》距離美國總統大選還有兩個月，最新民調顯示，拜登支持度繼續領先特朗普，
根據以往經驗，民調未必百分百準確，究竟特朗普連任？還是拜登入主白宮？仍然很大變數。不
過，筆者認為無論誰入主白宮，短期對中港股市影響都是正面的。
　　假如特朗普連任，由於他已經冇沒逼切再打「反中國牌」去拿選票，筆者推測特朗普政府將
會減少發表對華強硬言論，甚至對香港問題亦會避重就輕，始終特朗普是生意人，預料美國政府
到時將更專注國內就業和經濟發展。此外，特朗普連任對中國亦未必是壞事，因為特朗普上任以
來，他已經削弱了與傳統盟友的關係，處理新冠肺炎疫情不濟，反而突顯他更多缺點，令中國更
易應付，和給內地更多在國際舞台上的機會。
　　另一方面，假如拜登當選美國總統，預料將會與歐洲、北約聯盟，從多邊合作，包括貿易、
人權、科技、國家安全等來抗衡中國。不過，拜登若上台後，相信可緩和中美近期的惡劣關係，
料會出現一個美好的蜜月期。
　　港股方面，疫情逐漸受控，加上疫苗有望年底或明年初推出，預料本地在全民普及檢測後，
與內地跨境健康碼可望落實，本港經濟有機會由谷底回升。筆者認為投資者可留意舊經濟股。
《獨立商品分析師　蕭猷華》
　
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