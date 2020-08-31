《套期保值－蕭猷華》恒指短線上望２６２００點

《套期保值》距離美國總統大選還有兩個月，最新民調顯示，拜登支持度繼續領先特朗普，

根據以往經驗，民調未必百分百準確，究竟特朗普連任？還是拜登入主白宮？仍然很大變數。不

過，筆者認為無論誰入主白宮，短期對中港股市影響都是正面的。

假如特朗普連任，由於他已經冇沒逼切再打「反中國牌」去拿選票，筆者推測特朗普政府將

會減少發表對華強硬言論，甚至對香港問題亦會避重就輕，始終特朗普是生意人，預料美國政府

到時將更專注國內就業和經濟發展。此外，特朗普連任對中國亦未必是壞事，因為特朗普上任以

來，他已經削弱了與傳統盟友的關係，處理新冠肺炎疫情不濟，反而突顯他更多缺點，令中國更

易應付，和給內地更多在國際舞台上的機會。

另一方面，假如拜登當選美國總統，預料將會與歐洲、北約聯盟，從多邊合作，包括貿易、

人權、科技、國家安全等來抗衡中國。不過，拜登若上台後，相信可緩和中美近期的惡劣關係，

料會出現一個美好的蜜月期。

港股方面，疫情逐漸受控，加上疫苗有望年底或明年初推出，預料本地在全民普及檢測後，

與內地跨境健康碼可望落實，本港經濟有機會由谷底回升。筆者認為投資者可留意舊經濟股。

《獨立商品分析師 蕭猷華》



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