【月結－立秋穩守】港股８月漲近六百點，９月料試企２６０００

《經濟通通訊社記者李皆穎、吳藹林、鄧經書３１日報道》雖然全球疫情有放緩跡象，但中

美摩擦再度加劇，其中美方迫使字節跳動公司出售「抖音」海外業務，令兩國關係最度惡化；惟

本港科指面世約一個月，多隻科指股連日破頂，帶動股市氣氛，加上８月份多間公司公布業績，

表現仍未算差，帶動本月恆指反彈近六百點。



＊中美角力持續，港股８月仍漲５８１點＊



本月首周港股仍受中美關係及藍籌業績牽制，其中匯控（００００５）績後低走，加上美國

總統特朗普頒令禁美企與ＴｉｋＴｏｋ及微信的母企交易，恆指當周反覆下跌６３點。踏入次周

，中美關係再度惡化，總統特朗普明言不覺得跟國家主席習近平有良好的關係，不過當時盛傳中

美將進行會談，港股先跌後回升，當周累升６５１點並收復二萬五。

踏入第三周，美國聯儲局公布７月會議紀錄，委員憂慮經濟及金融系統風險，而先是再度出

招打壓華為，港股再度微跌６９點。第四周本港股市反覆，先是中美談話取得進展，但南海局勢

升然升搵，而科指類股份仍跑前帶動大市氣氛，最終港股當周漲３０８點，科指股更漲４１２點

。

期結日後，港股今日再度發力而上，高開３１０點後並高走，盤中曾升至２５８４７點，突

破牛熊線（２５７７９點），惟隨後升幅收窄，受中印軍事衝突影響，港股轉升為跌，整日跌２

４５點收報２５１７７點。總結港股８月港股走勢波動，全月累升５８１點或２﹒３７％，高低

波幅達１６７９點，最高見２５８４７點，最低報２４１６７點。國指整個８月份在９９０８至

１０４９５之間波動，最終收報９９９１點，全月跌４８點或０﹒４８％。科指整個８月份在６

８３３至７７７１點之間波動，最終收報７５４３點，全月升３８８點或５﹒４３％。



＊港股９月炒股不炒市，專家睇二萬六＊



對於港股９月走勢，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，過往港股大市未能

突破區間上落格局，是因為投資者炒股不炒市，部分新經濟股連番破頂，但他們並非恆指成分股

，同時在美國量化寬鬆因素下港股亦不會大幅下滑。他認為９月港股有機會擺脫區間上落，因９

月７日阿里巴巴（０９９８８）、小米（０１８１０）及藥明生物（０２２６９）正式換入恆指

成分股，預料股價仍可繼續上衝，９月至１０月亦預期有罛多新股上市，或利好港交所（００３

８８）及整體投資氣氛，可觀望大市能否企穩２６０００點。

華盛証券證券分析師聶振邦則向《經濟通通訊社》指出，恆指估值偏低，而美股如道指已幾

乎重返疫情前位置，港股仍落後，加上陸續有大型中概股繼續回流上市等好消息支持，料能繼續

吸引資金流入港股。惟需重點留意中美關係變化，若美方打壓減少，以及每日平均成交能維持在

１６００億元以上，相信港股有力上望２５８００點至２６０００點。



＊美國大選影響港股，拜登上台或為中美「降溫」＊



美國１１月大選臨近，不論民主黨或共和黨已表明，上台後依然對華態度強硬，有分析指中

美角力在大選後依然繼續，聶振邦認為，美國總統大選當然影響港股走勢，若特朗普連任，他認

為是壞消息，因特朗普已在政綱指不依賴中國及維持美國優先政策，更稱對中國追究新冠肺炎爆

發的責任，料此類做法繼續令港股帶來震盪；若拜登當選，則利好港股，因為拜登立場對華偏向

溫和，沒特朗普那麼「鷹派」，料中美關係會因而緩和令中國有喘息機會。

張智威則指出，港股９月單日波幅仍然會維持在高水平，尤其離１１月３日美國總統大選愈

臨近，預期美方會再有動作對付中國。張智威認為，無論是拜登還是特朗普勝出，在大選前的對

華態度仍會強硬。



＊金價依然持續高企，看好上２５００美元＊



地緣政治加上疫情因素，以及美元持續走弱下，黃金價格日漸起飛，惟在本月初觸及２０６

３﹒１９美元高位後，近期現貨金價回落至１９５０美元以下。張智威表示，金價已累積不少漲

幅，短線有調整亦屬正常，因部分投資者手持黃金並非作避險或對沖，因此料有獲利盤出現，但

中線仍看好金價，只耍銀行存款息率持續低企，美國大印銀紙，還有中美在南海爭端升級等地沿

政治因素，上述大方向不變，他看好金價可上試２５００美元。

聶振邦強調，金價與美元存相關性，普遍美元下跌金價則上揚。惟近期美國經濟最差情況料

已過去去，經濟數據近期亦有轉好跡象，短期美元指數或能企穩９３水平。他認為，金價回落至

１９００美元才有較高值博率。

